美2月CPI增幅略高預期！美股無懼通膨開出紅盤 Fed降息時機受矚
美國勞工部12日公布美國2月消費者物價指數（CPI）報告，月升0.4％，與去年同期相比上升3.2％。今年連續兩個月通膨走強，2月CPI的月升幅度符合預期，但年增率3.2％則略微高於經濟學家預期的3.1％。華爾街消化了通膨數據後，12日美股開盤開出紅盤，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲239.33點、約0.62％；標普500指數上漲46.5點、約0.91％；那斯達克綜合指數上漲192.03點、約1.20％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，美國公布的最新2月CPI數據大致符合預期，月升0.4％與經濟學家預估一致，不過年增3.2％略高於經濟學家預期的3.1％，剔除食物和能源的核心CPI月增0.4％，也略高於經濟學家預期的0.3％。
無論如何，華爾街人士對這樣的通膨數字並不擔心，美股照樣開出紅盤，輝達股價開盤上漲約3％，帶領科技股反彈。然而，LPL Financial的首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）表示，最新數據說明聯準會想將通膨控制在2％的目標依然「前景茫茫」。
Regan Capital的首席經濟學家韋南德（Skyler Weinand）表示，以目前的市場來看，預期股市會降溫是很自然的想法，但事實證明很難判斷究竟要看到什麼資料，市場才會真正開始下跌，不過韋南德認為目前各項數據確實正朝向正確的方向發展。
根據《路透社》報導，高頻經濟（High Frequency Economics）首席經濟學家法魯奇（Rubeela Farooqi）認為，聯準會官員希望在降息前看到更明確的通膨降溫訊號，而最新數據似乎會讓聯準會官員傾向於對降息保持耐心。