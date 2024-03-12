NBA／勇士至少要「再撐1場」！Curry不打獨行俠　最快對湖人復出

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今天勇士總教練Steve Kerr在受訪時曾說，「顯然我們在明天會重新評估，但我不希望他（Curry）在達拉斯出戰。所以我們接下來還會有一場艱難的比賽，我們需要營下這場比賽。我們現在正處於賽季最後階段的衝刺中，如果能在沒有Steph的情況下贏得勝利，對於建立球隊信心是件好事。」
勇士本季在沒有Curry的情況下戰績差勁，不過雖然球團需要他盡快回歸，但除非Curry通過了所有的檢查，否則醫務人員將不會讓他貿然回歸，因為對勇士隊來說沒有什麼比Curry的健康更重要了。好消息是，他們應該不用等太久。
Shams Charania今日在節目中指出：「據我所知，Curry的腳踝傷勢不是特別嚴重，但仍會導致他缺陣一段時間，而且至少是3場比賽。所以讓我們看看，在休息一周後能否讓他在周六（台灣時間周日）之前達到能夠出賽的進度。」
Curry在此前對上芝加哥公牛的比賽因傷退場後，接著接連缺席2場對上聖安東尼奧馬刺隊的賽事，勇士接下來將在周四對上獨行俠，這是他們必須重新集中精力迎接的比賽，因為獨行俠也是勇士隊試圖在西區排名榜上超越的球隊之一，賽果十分重要。
湖人和勇士目前分列西區第9和第10，雙方只有1場勝差，至於勇士和第7和第8的獨行俠則有2.5場勝差，與第6的太陽有3.5場勝差，排名都還有機會發生變動。
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