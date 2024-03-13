艾瑪史東封后遭轟「歧視亞裔」！楊紫瓊不忍了 還原頒獎真實情況
第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮（96th Academy Awards）於11日落幕，《奧本海默》（Oppenheimer）為最大贏家，抱回7項大獎，典禮上的精采表演更是獲得外界一致大讚，然而卻也意外發生種族歧視爭議，指小勞勃道尼和艾瑪史東上台領獎，竟無視身為亞裔的關繼威和楊紫瓊，有歧視之疑，對此，楊紫瓊也親自回應，澄清當時狀況。
記者吳昕蓓／綜合報導
艾瑪史東以《可憐的東西》奪下生涯第二座奧斯卡影后，上台領獎時，禮服的拉鍊還不小心爆開，成為典禮上的小插曲。領獎前，由過去歷屆影后莎莉賽隆（Charlize Theron）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、楊紫瓊等人擔任引言人，並由上一屆影后楊紫瓊進行頒獎，然而珍妮佛勞倫斯卻直接接過獎座，拿給艾瑪史東，場面一度尷尬。
這段畫面在網路上掀起熱烈討論，網友認為艾瑪史東、珍妮佛勞倫斯不尊重身為亞裔的楊紫瓊，有種族歧視的爭議，對此，一向高EQ的楊紫瓊也特別發文澄清，「恭喜艾瑪！是我把妳弄迷糊了，但我想讓妳和好友珍妮佛一起分享這個輝煌時刻！她讓我想起了我的寶貝潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），永遠待在彼此身邊。」成功化解危機。
而「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）本屆以《奧本海默》摘下最佳男配角，卻發生了類似情況，網友認為他在領獎時，一一和提姆羅賓斯（Tim Robbins）、山姆洛克威爾（Sam Rockwell）致意，卻忽略了頒獎的上屆得主關繼威，引發網友一面倒砲轟，認為他的行為沒有禮貌，然而隨著兩人在後台的合照流出，可以看到他們談笑風生，之間絲毫沒有受到影響，讓網友們全都閉上嘴。
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