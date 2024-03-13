49歲謝金燕罕見大素顏！真正五官長這樣　曾怒駁整型：全臉無動刀

艾瑪史東封后遭轟「歧視亞裔」！楊紫瓊不忍了　還原頒獎真實情況

▲艾瑪史東奪影后遭網友痛批「歧視亞裔」，楊紫瓊發文滅火，還原頒獎當下情況。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）
▲艾瑪史東奪影后遭網友痛批「歧視亞裔」，楊紫瓊發文滅火，還原頒獎當下情況。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮（96th Academy Awards）於11日落幕，《奧本海默》（Oppenheimer）為最大贏家，抱回7項大獎，典禮上的精采表演更是獲得外界一致大讚，然而卻也意外發生種族歧視爭議，指小勞勃道尼和艾瑪史東上台領獎，竟無視身為亞裔的關繼威和楊紫瓊，有歧視之疑，對此，楊紫瓊也親自回應，澄清當時狀況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲艾瑪史東以《可憐的東西》奪下生涯第二座奧斯卡影后。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）
艾瑪史東以《可憐的東西》奪下生涯第二座奧斯卡影后，上台領獎時，禮服的拉鍊還不小心爆開，成為典禮上的小插曲。領獎前，由過去歷屆影后莎莉賽隆（Charlize Theron）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、楊紫瓊等人擔任引言人，並由上一屆影后楊紫瓊進行頒獎，然而珍妮佛勞倫斯卻直接接過獎座，拿給艾瑪史東，場面一度尷尬。

▲
▲楊紫瓊進行頒獎，珍妮佛勞倫斯卻直接接過獎座拿給艾瑪史東。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）
這段畫面在網路上掀起熱烈討論，網友認為艾瑪史東、珍妮佛勞倫斯不尊重身為亞裔的楊紫瓊，有種族歧視的爭議，對此，一向高EQ的楊紫瓊也特別發文澄清，「恭喜艾瑪！是我把妳弄迷糊了，但我想讓妳和好友珍妮佛一起分享這個輝煌時刻！她讓我想起了我的寶貝潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），永遠待在彼此身邊。」成功化解危機。

▲
▲楊紫瓊發文為艾瑪史東澄清。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）
而「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）本屆以《奧本海默》摘下最佳男配角，卻發生了類似情況，網友認為他在領獎時，一一和提姆羅賓斯（Tim Robbins）、山姆洛克威爾（Sam Rockwell）致意，卻忽略了頒獎的上屆得主關繼威，引發網友一面倒砲轟，認為他的行為沒有禮貌，然而隨著兩人在後台的合照流出，可以看到他們談笑風生，之間絲毫沒有受到影響，讓網友們全都閉上嘴。

▲小勞勃道尼（右三）在後台與關繼威（右二）互動良好。（圖／美聯社／達志影像）
▲小勞勃道尼（右三）在後台與關繼威（右二）互動良好。（圖／美聯社／達志影像）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

更多「2024奧斯卡頒獎典禮」相關新聞。

奧斯卡／《哥吉拉-1.0》抱走視覺效果！寫下影史紀錄　台灣看不到

奧斯卡／雷恩葛斯林芭比粉西裝飆「肯尼之歌」　影后笑到LV服爆裂

奧斯卡／艾瑪史東裸身床戲封后！膝關節：女性價值奪天時地利人和

小勞勃道尼奪奧斯卡超勵志！甩毒蟲標籤　《鋼鐵人》片酬漲150倍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞