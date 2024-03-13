新加坡大滿貫／林昀儒1日2勝！混雙攜手陳思羽化解2賽點 闖進8強
台灣桌球好手「沉默殺手」林昀儒在WTT新加坡大滿貫賽傳來捷報，男單賽事他以直落3擊敗西班牙選手Alvaro Robles，晉級16強；而混雙項目方面，林昀儒則是和陳思羽苦戰5局，以3:2險勝瑞典組合Kristian Karlsson／Christina Kallberg，打進8強。
記者黃建霖/綜合報導
本屆新加坡大滿貫賽男單屢傳冷門，中國世界球王樊振東稍早才意外落馬，敗給了反手火力全開的18歲的同胞小將林詩棟。林昀儒今日的32強戰面對Robles，前2局都比較輕鬆的拉開，第3局再以11:8逆轉勝後，沒有意外地順利過關。
混雙的比賽，林昀儒和搭檔陳思羽則是打得比較艱難一些，面對瑞典的Kristian Karlsson／Christina Kallberg雙方一路拚到決勝局，台灣組合一度還被逼出2個賽點，所幸之後他們頂住壓力打出4:0高潮，逆轉拿下勝利，晉級8強。
林昀儒和陳思羽晉級之後，下一場要對上世界排名第6的香港組合黃鎮廷/杜凱琹，預計會有一番苦戰。而另一場男單32強賽，我國小將馮翊新面對德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）激戰5局後敗下陣來，以2:3遭到淘汰。
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