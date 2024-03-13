李亦伸專欄／詹皇、AD與先發五虎　洛杉磯湖人準備好了嗎?

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過去18場比賽湖人主戰容是先發LeBron James、Anthony Davis、八村壘、D'Angelo Russell、Austin Reaves，這套陣容被視為是湖人最近三年最完美先發組合。
目前湖人主要替補有Taurean Prince、Spencer Dinwiddie兩名鋒衛搖擺人，替補七呎長人Jaxson Hayes，射手Max Christie，以及防守專家小前鋒Cam Reddish，最近一周替補控球Gabe Vincent將會復出，湖人防守第一尖兵前鋒Jared Vanderbilt預定三月底可以歸隊。
比陣容深度，湖人已經足夠，論防守武器，只要傷兵歸隊湖人已經完備，看球星底氣，湖人雙星老詹、AD近況非常出色，兩人都打出聯盟前十球星排名表現和輸出。
D'Angelo Russell二月場均20.2分，三分命中率4成18，三月場均22分，三分命中率4成88，他正打出湖人生涯最完美高峰，充滿自信。
湖人目前戰績36勝30敗西區第九，距第六太陽38勝27敗只有3.5場勝差，第五鵜鶘39勝25敗還有5場勝差。
湖人還剩下16場例行賽，以湖人最近七成勝率換算，湖人有機會拿下48勝，西區排名可能在6-7名之間。
也就是說：湖人很有機會打進西區前六，不需要經過附加賽考驗，前提就是湖人全隊都很健康，尤其是老詹和AD不再傷停缺陣。
湖人準備好了嗎?
老實說，我認為還沒有，儘管我還是相信季後賽沒有一支球隊能在系列賽淘汰湖人，但我並不認為湖人已經準備好了。
湖人還需要證明幾件事：
1、防守：湖人經常在第一節防守崩盤，或是上半場防守夢遊，偶而在第三節防守失魂。
湖人整個賽季最大敗筆就是防守，因為湖人三分投得少，三分命中率也不高，湖人最需要靠防守帶動反擊和得分，只要防守鬆懈，湖人經常一洩千里。湖人只要打好防守，勝率非常可靠。
2、輪換：湖人教練Darvin Ham的用人、輪換經常被垢病，尤其是Ham喜歡擺出三衛兩鋒同時上場，防守容易被針對、打爆，進攻三分手氣不好又當機。
但過去一個多月湖人先發五人擺出三鋒兩衛，老詹、八村壘、AD加上兩名後衛Reaves Russell，這套先發陣容迄今打出湖人最高攻防效率和勝場。
3、精神面：湖人今年已經連續擊敗快艇、塞爾蒂克、公鹿、雷霆、灰狼，而且在老詹傷停輪休情況下先後打敗塞爾蒂克、公鹿，證明湖人只要精神武裝夠好，打出精英防守帶動進攻和反擊，湖人凝聚專注力十足，精神面完整，湖人仍是一支爭冠級別球隊。
湖人有足夠陣容深度和防守能力，但湖人始終沒能打出持續性防守和強度。
湖人有超乎戰力的天賦和陣容，但湖人卻經常漫不經心失去專注力，打不出預期中戰力。
就像Anthony Davis說的，「沒有人能在季後賽系列擊敗我們」，這是湖人應該有的基礎和底氣，這也是湖人應該有的表現和實力。
湖人面貌還沒有完全改變，但正在變好變得可怕，四月中湖人會成為一支什麼樣球隊，值得期待。