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CPI不阻聯準會6月降息預期！美股集體收紅　標普500創新高

▲2月份消費者價格指數報告基本符合市場普遍預期，美股指數週二（12日）集體收紅，一些具影響力的大型科技股領漲。（圖／美聯社／達志影像）
▲2月份消費者價格指數報告基本符合市場普遍預期，美股指數週二（12日）集體收紅，一些具影響力的大型科技股領漲。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

儘管2月消費者物價指數（CPI）略高於預期，投資人並不擔心該報告會改變聯準會（Fed）6月降息的預期，美股指數週二（12日）集體收紅，一些具影響力的大型科技股領漲，標普500指數收盤創新高。

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週二收盤，道瓊上漲0.61%，收報39005.49點，標普500指數和以科技股為主的那斯達克指數分別收紅1.1%和1.5%，費半收高逾2%。根據Dow Jones Market Data，三大指數均創下2月22日以來最大單日漲幅。

「科技七巨頭（Magnificent Seven）」漲勢凌厲，晶片製造商輝達（Nvidia）上漲7.16%。微軟上漲2.66%，Meta上漲3.34%。由於對人工智慧（AI）的強勁需求，甲骨文（Oracle）獲利超出華爾街預期，股價飆升11.75%。

美國勞工統計局表示，2月消費者物價指數（CPI）上漲0.4%，較去年同期上漲3.2%，市場預期保持在3.1%；另外，不包含食品和能源的核心CPI年增率從1月的3.9%降至3.8%，創2021年以來新低，仍高於市場預期的3.7%。

投資人沒有過度擔心該報告會改變聯準會6月降息的預期。CPI數據出爐後，股市一度震盪，隨後出現反彈。

LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示，儘管如此，央行實現2%目標的道路可能仍然「崎嶇不平」，「通膨有點像現在股市的集中度，除了住房和汽油價格之外，通貨膨脹將是良性的。」

Regan Capital首席投資官Skyler Weinand 表示，「事實證明，很難看出什麼可能會阻止市場的勢頭，因爲盈利、通脹和利率正在朝着正確的方向發展。」

投資人現在將注意力轉向將在本週發布的生產者物價指數（PPI）報告以及本月聯準會的貨幣政策會議。

道瓊工業指數上漲235.83點或0.61%，收39005.49點。

標普500指數上揚57.33點或1.12%，收5175.27點。

那斯達克指數大漲246.37點或1.54%，收16265.64點。

費城半導體指數勁揚102.304點或2.09%，收492.508點。

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