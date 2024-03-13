1歲童慘遭兒盟保母虐死！女社工涉2罪移送北檢 深夜30萬交保
台北市一名年僅1歲半的男嬰，日前驚遭劉姓保母姐妹虐待致死，醫院檢查後發現男嬰剴剴身上滿是瘀傷，且頭骨凹陷、雙腿骨折變形，甚至10只手指甲都被拔光，事後家屬質疑，兒福聯盟社工訪視3次竟然都沒發現異狀，質疑家訪報告有問題。昨（12）日下午檢警持偽造文書罪的搜索票，前往兒福聯盟辦公室搜索、陳姓社工住處搜索，並將陳姓社工帶回文山二分局訊問，檢方複訊後諭知陳女30萬交保。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，男嬰因家庭功能不彰，年邁阿嬤無力照護，於2023年底透過兒福聯盟，轉介給領有證照的劉姓保母照顧，未料僅短短3個月，男嬰就因呼吸困難送醫搶救，最終不治。院方治療時發現，男嬰身上有多處瘀傷等，包括頭骨凹陷、屁股及雙腿骨折變形，指甲被拔光及牙齒只剩下8顆，立即依規定通報警方及社會局介入，不過劉女否認施暴，辯稱是男嬰是自己跌倒撞傷，至於斷牙則是因有磨牙習慣造成。
對此說法檢方並不採信，檢方複訊後向法院聲請羈押劉女，1月11日台北地方法院裁准。至於劉女的妹妹則於2月23日被約談到案，2月26日聲押獲准。
昨天家屬再發聲質疑，兒盟社工都有前往家訪為何沒發現男嬰受虐，認為訪視紀錄有造假可能。昨天檢方指揮警方搜索兒福聯盟辦公室，並將涉案社工帶回調查，搜索範圍包括辦公室及社工住家，搜扣內容包含相關文件紀錄及社工的筆電電腦和手機等電磁紀錄，全案朝偽造文書罪、過失致死罪擴大偵辦，陳姓女社工列為被告，訊後移送北檢複訊；檢察官偵訊後深夜諭知以30萬元交保。