最新「反指標大師」是他！才剛買小磨坊就出事　賣光鴻海飆到漲停

我是廣告 請繼續往下閱讀
Cheap表示「鴻海就牛皮股，每天就-0.5%或者+0.5%，幾乎很少+3%以上，結果我賣了就快漲停？我鴻海是去年10月買的，當時郭董宣布參選總統，富士康被老共查稅，聽說要輕罰8000億，隔天鴻海下殺，跌到94吧，我陸續買了幾張，後來富士康被重罰8萬台幣，我放了快半年賺6萬，結果我賣不到一個禮拜就少賺6萬？為什麼要針對我？我現在手上還有長榮，要不要賣呢？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「新任冥燈就位」、「笑死我了！真的是新一代反指標大師」、「不管如何，以後有什麼操作麻煩先發文告知，謝謝」、「長榮等你賣，漲回來我才可以脫手」、「股市心得：沒賠就是賺，沒賺到就不是你命中該有的，別想太多」、「下一波操作前請先公告，謝謝」。
鴻海股價氣勢超強大漲8.68%！小磨坊自稱「誠實的傻人」秒翻車
鴻海近2個交易日股價大飆漲，尤其在12日一開盤就衝破110元，終場收在最高119元，創2021年7月中旬以來波段高點，漲9.5元，大漲8.68%；同時也是2021年5月18日以來最大漲幅。另外，根據統計，鴻海在最後單日成交量超過35萬張，超越2012年5月初單日近31.5萬張、以及2021年1月中旬單日近32.13萬張的成績，也是再次刷新紀錄。
至於知名調味料品牌「小磨坊」在這波「蘇丹紅」風波完美閃過，董事長董大斌接受媒體訪問則透露「因為我們2017年就成立食安中心，在2021年至2023年間就自主送驗513次，光這513次，總檢驗費就156萬元」還自稱是「誠實的傻人」，沒想到經台北市衛生局稽查，小磨坊中槍，其在家樂福線上購物販售的紅辣椒粉，被檢出克美素0.1ppm，北市衛生局指出，目前不合規定產品皆已勒令下架，讓消費者傻眼表示「結果沒有蘇丹紅有農藥是怎樣啦！」