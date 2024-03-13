孫芸芸超正女兒被爆出道！粉絲：出來見見風雨 廖思惟2字回應了
「台灣第一名媛」孫芸芸、微風集團董事長廖鎮漢長女廖思惟（Trinity），承襲雙親優良基因及時尚品味，個人社群媒體吸引許多人追蹤，她也樂於和粉絲分享私下生活。廖思惟近來在粉專被粉絲問到，有傳言她將出道當藝人，對此，廖思惟以「造謠」2字否認。
記者楊穎軒／綜合報導
廖思惟日前在小紅書上傳影片，分享自己喜歡吃的零食，有糖果和M&M'S巧克力等，還透露自己不愛喝水，平常只喝某法國品牌的水，「因為喝起來不一樣」，網友稱讚廖思惟可愛又漂亮，聲音很溫柔，與媽媽如同個模子刻出來，其中有人留言：「微信有公眾號說妳要出道，也好，在溫室長大那麼久是時候出來見見風雨。」廖思惟回覆：「造謠。」
目前23歲廖思惟在澳洲唸大學，2022年坦承有交往對象，不過對戀情極為保護，直到去年情人節隔天，她在IG公開男友長相，小倆口外出約會，拍下「愛人視角」牽手照，傍晚在露天電影院合影，男方戴墨鏡，身材偏瘦，雖然鏡頭遠拍看不太清楚，但已經是廖思惟首度讓愛人正面曝光。
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