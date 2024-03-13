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1hr即可領薪！通膨、缺工夾擊　日本興起「空閒打工」熱潮

▲在缺工、通膨夾擊之下，日本近來掀起了「空閒打工」熱潮，不僅可以有效利用零碎時間，只要工作1小時就能領薪水，也能增加一筆收入。（圖／美聯社／達志影像）
▲在缺工、通膨夾擊之下，日本近來掀起了「空閒打工」熱潮，不僅可以有效利用零碎時間，只要工作1小時就能領薪水，也能增加一筆收入。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本步入高齡化及少子化社會，也浮現了勞動力短缺的缺工問題，再加上全球物價飛漲的情況下，讓日本近來掀起了一股「空閒打工」熱潮，不僅受到打工族歡迎，就連上班族都趨之若鶩，因為「超短打工」除了能夠有效運用零碎的空閒時間之外，一個小時就能領薪水還能增加一筆收入，並嘗試不同領域的工作。

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根據《TBS NEWS》、《ANNnew》報導，一名住在埼玉縣的大學生田口貴裕表示，他到大學的通學時間要2個小時，於是他就利用轉車時的空閒時間，花5至10分鐘到附近的便利商店，將行動電源補進租借站，每一顆能賺入90日圓。田口貴裕透露，自己本身還有一項餐廳的兼職，但因為移動時間比較多，比起固定排班，像這樣雖然只能一點一點的賺錢，但也在移動中也能夠賺取收入。

近來在日本掀起了一股「空閒打工（スキマバイト）」熱潮，利用自己生活中的零碎時間，進行短時間的打工藉此賺取收入。據調查，在2019年時僅330萬人在仲介平台上註冊，但到了2024年，急速成長至1390萬人。且該平台還不限於一般打工族、學生族，有調查指出，其中約有30%的會員是上班族。

一名在服飾店上班的受訪者表示，自己就會利用上班前的時間，到餐廳洗碗、擺放餐具，賺取一個小時的打工費，「我這邊忙完，就會直接去正職的服飾店上班」。

除了賺取外快之外，調查指出，有3成的人認為，「空閒打工」的優點就是可以藉此在短時間內體驗到各種工作領域。一名住在兵庫縣的上班族，從去年開始將「空閒打工」當成副業，進行餐廳洗碗、幫忙收成蔥或是在加油站工作等，一個月約莫增加5000至6000日圓的收入，雖然不能說是一筆大數目，但他認為，「這跟平常在公司的工作不同，是能感受到價值或是趣味的工作，在結束工作之後，薪水也會直接匯入銀行戶頭，我就會領出來去吃好料或是做一些平常不會主動花錢的事情。」

而從業者的角度來看，現在很常見到這種「空閒打工」的人，對他們來說也是一大助力。一名日本餐廳業者影山健太指出，「現在大約每10個人就會有2個是臨時打工，但現在人手嚴重不足，有時候還會出現員工同時休假的狀況。」

而在近日也加入「空閒打工」市場的平台更簡化了媒合流程，推行一個標榜不用面試也不用履歷、當天就能領到薪水的策略，預計能進一步拓展「空閒打工」市場。


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