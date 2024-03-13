情人節喝咖啡！7-11美式25元、拿鐵買2送2「可寄杯」　全家買1送1

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📍門市｜即起至3月15日
◾冰淇淋紅茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
📍APP｜即起至3月15日
◾大杯熱卡布其諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾太妃焦糖瑪奇朵／榛果拿鐵買5送2，7.1折（原價65元、特價46元）
◾咖啡珍珠歐蕾買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾珍珠椰果四季春／統一布丁奶茶買5送2，7.1折（原價65元、特價46元）
◾精品冰燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
🟡全家便利商店
📍門市｜3月6日至3月19日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
以上2款可混搭，價格計算為售價加總除以2。
◾薑汁撞奶／杏仁茶／冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜即起至3月19日
活動期間內APP開啟共享功能，3月27日前可獲得以下優惠。
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡OK超商
📍門市｜即起至3月15日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.8折（原價55元、特價37）
📍APP｜即即起至3月15日
◾大杯美式買10送5，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買10送5，6.8折（原價55元、特價37）
◾大杯美式買20送12，6.5折（原價45元、特價29元）
◾大杯拿鐵買20送12，6.6折（原價55元、特價35）