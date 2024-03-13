乾杯集團首推吃到飽！799元吃麻辣45　全台和牛火鍋吃到飽比一比

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乾杯集團為歡慶邁進25週年，旗下重慶麻辣鍋品牌「麻辣45」於3月15日至4月14日全台分店期間限定推出，舉辦為期一個月799元吃到飽特別企劃，相較於平時約莫1300元的客單價，等於是直接下殺近6折優惠。
價位：每人799元再加100元，A5日本和牛與MBS8-9+澳洲和牛吃到飽。另外，台南府城店再限定招待一份每日直送的溫體牛心與牛肝。。
湯頭：
「麻辣45」鍋物有4款獨門湯頭，包含純和牛牛油重慶麻辣湯、川菜酸菜魚湯、和牛清湯、柴魚昆布湯。
優惠活動：
另還有199元啤酒暢飲活動，7款酒款包含Asahi Super Dry生啤酒、金賓Highball，以及檸檬、蜂蜜檸檬、可爾必思、蘋果醋、梅酒風味的沙瓦，加上王老吉、酸梅汁、養樂多冰沙、蘋果汁、可口可樂等軟性飲料，共多達22款飲品、酒款享無限暢飲。
📍馬辣集團「涮樂和牛」
價位：
選擇午餐649元/人、晚餐669元/人的「極上和牛放題」方案，就能有澳洲M6~M9+黑毛和牛吃到飽。午餐1049元/人、晚餐1099元/人則能一次暢享世界四大和牛。
湯頭：
麻辣鮮香麻辣鍋、貴妃藥膳養生鍋、陳釀花雕雞腿鍋、老饕酸菜白肉鍋、麻油爆香石頭鍋等共有10種選擇。
優惠活動：
2成人以上同行，其中一人持有身分證號碼「2、3、8」對中任二碼，升級加碼菜色。選擇指定方案「極上和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」每成人一隻。選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」吃到飽。
📍王品集團「和牛涮」
價位：
想吃到和牛，需選擇768元起的「極上和牛套餐」方案，享有美國與澳洲和牛，若選擇1880元的「究極和牛饗宴」，將能吃到日本A5頂級和牛。
湯頭：
包含麻辣湯、牛骨湯、蒜味湯、壽喜湯與番茄昆布湯5種湯頭。
優惠活動：
推出「狂涮3小時」吃到飽加碼時段，王品「和牛涮」即日起回歸「狂涮3小時」活動，加場平日週五下午2點、晚上8點過後進場，用餐時間從1.5個小時「延長3小時」。消費頂級和牛套餐，再放送「極上和牛鞍下」涮到爽。其中，統一夢時代購物中心的高雄夢時代店，更破天荒不限平假日，於午後2點、晚間8點後用餐都能享有「狂涮3小時」回饋。
📍王品集團「嚮辣和牛麻辣鍋」
價位：
每人798元的「狂涮肉魂嚮」方案，可吃到澳洲純種和牛；1580元的「極奢A5和牛嚮」方案，可吃到日本A5和牛與F1國產牛等。
湯頭：
川味麻辣湯、黃金牛骨湯、蒜香老母雞湯等共5種。
優惠活動：
王品集團六大鍋物品牌「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」，3月推出到六大鍋物品牌門店內用消費，不限消費金額，皆能掃碼桌上立牌，除了現領1200元加菜金，於下次消費滿千可折抵120元，單次消費最高折抵1200元，還可獲得華航千元機票購票金優惠序號。
即日起-6/30活動期間，到華航網站訂購東南亞指定航線，新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼及越南五大國家航班來回機票(適用航點: 新加坡、吉隆坡、宿霧、馬尼拉、峇里島、雅加達、峴港、河內、胡志明市)，輸入優惠序號立即折抵千元好康。