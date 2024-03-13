虐童案社工遭起底、上銬！同行爆內幕全說了　工會發4大聲明抗議

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在虐童案消息曝光之後，除了劉姓保母遭到社會撻伐之外，負責該案的陳姓社工也飽受外界批評，不僅身分遭到起底，其個人資料也在網路上瘋傳，然而檢警為了釐清兒福聯盟社工訪視紀錄是否造假，在12日執行搜索兒福聯盟的行動，警方帶回陳姓女社工進行詢問，被依「過失致死」和「偽造文書」等罪將陳姓女社工解送北檢偵辦。
各界獵巫社工！同行心疼「社工是沒有公權力卻被寄予期待的一群人」
Dcard上也有不少同行社工發文表示「對很多人來說這件事是個大新聞，但你們所看到的兒虐案件是社工每月、每周、每天都在發生的事情，這次事件就是最好的例子，過了好幾個月才爆出來，各位真的不要感到驚訝，不是『怎麼有人會幹這種事』的心情，而是這些事都是發生在大家看不到的角落」。
「那些還在生氣的酸民、公眾人物、政治人物，你們平常真的關心過這些兒童的議題嗎？我們在每天的實務現場從來沒感受過善意，說實話大部分社工應該也都習慣了，被個案罵、被民意代表施壓、被喘不過氣結不了案的工作量壓垮的日常，如果說社工是按照管理的個案來計算薪資，早就賺爛了，但事實卻是領著最不怎麼樣的薪資卻要做著最高風險的工作。」
「社工是沒有公權力卻被寄予期待的一群人」社工表示：「兒虐者該死， 如果有失職、刻意隱匿包庇的人也該死，但還沒有人知道事實的全貌是甚麼，不要再跟著嗜血起舞肉搜，社工的人力嚴重不足，社安網的破洞很大，希望政府重視，而不是出事之後表演完又等下一條人命再出現」。
台北市社工工會發4大聲明！質疑警方上銬「不符合比例原則」
對於社工被推出來扛下責任，甚至被警方上銬，北市社工工會也發表聲明，其包括「若該社工均已配合調查，警方有何正當理由在大眾媒體前將其上銬供拍攝？本會對警方違反相關規定將社工上銬及供媒體拍攝之行為表示嚴正抗議」；第二「本案目前已進入司法程序，不應未審先判。針對眾多媒體及民眾暴露社工個人隱私，包含姓名、照片、家庭背景以及學經歷，恐影響本案社工人身安全，本會呼籲媒體及社會大眾自律，並且請勿轉發」。
第三「兒福聯盟董事長要求本案社工應該要勇敢面對，但這是社工一個人的責任嗎？社工執行業務之過程，皆受到機構督導之指揮監督，身為機構的最高負責人更是責無旁貸，不該所有責任都由本案社工一人承擔」；最後「依《社政單位兒少保護案件通報處理、調查及處遇服務作業程序》規定，應於重大兒虐事件發生30天內完成調查報告。然衛福部在3月新聞報導延燒後，才緊急召開會議檢討兒少安置、收出養及居家托育制度不全，未能針對兒少政策缺失做出即時回應。全台社工目睹媒體大肆報導畫面，都已經造成不可抹滅之創傷，甚至是可能的社工出走潮，本會盼主管單位針對可能造成之社工集體創傷提出相關之對策。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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