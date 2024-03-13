影／大谷翔平熱身賽第2轟出爐！打擊率飆到5成79 道奇6:4勝巨人
洛杉磯道奇（MLB）今（13）日在春訓熱身賽交手舊金山巨人，其中本季以10年7億美金加盟道奇的大谷翔平，在本場比賽保持火燙手感，單場繳出3安「猛打賞」演出，更在6局下掃出春訓第2轟，與Tyler Glasnow的5.1局好投，幫助道奇以6:4擊敗巨人。
記者張志宇／綜合報導
本戰大谷翔平擔任第2棒指定打擊，首局就敲出右外野安打，第二打席再敲出右外野安打，雖第3打席遭到三振，但大谷翔平在第4次打席則是掃出左外野2分砲，總計大谷翔平本場4打數繳出3安打，包括1發全壘打，貢獻2分打點，賽後打擊率上升到5成79，攻擊指數高達1.705。
除了大谷翔平繳出好表現外，休賽季透過交易入隊的Tyler Glasnow，今（13）日則是展現王牌身手，先發主投5.1局，沒有被敲任何一支安打，送出8次三振，只丟出1次保送，Tyler Glasnow目前熱身賽出賽3場，主投10局僅失1分，防禦率僅0.90。
本場巨人韓籍球星李政厚與日籍左打筒香嘉智皆有出賽，分別繳出3打數無安打、吞1K，與2打數無安打、選到一次保送，兩位選手的賽後打擊率，分別將至0.318與0.125。
值得一提，道奇與教士將在本月3月20日、21日前往南韓首爾進行海外開幕戰，Tyler Glasnow將擔綱首爾開幕戰先發，對決教士日籍強投達比修有，第二戰道奇則將派出山本由伸主投。
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