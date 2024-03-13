MLB／鄭宗哲連3場熄火！曾敲2轟仍遭下放小聯盟 無緣大聯盟開季
大聯盟（MLB）各隊正在進行春訓熱身賽，其中效力匹茲堡海盜的台灣旅美小將鄭宗哲，在昨（11）日對陣費城費城人的熱身賽中替補上陣，獲得2打數沒有安打的表現，近期在熱身賽則是連3場都沒有敲安，海盜球團也在今（13）日宣布動用選擇權，將鄭宗哲下放小聯盟2A。
記者張志宇／綜合報導
今年是鄭宗哲自2022年春訓後，生涯第二度參加大聯盟熱身賽，在熱身賽共出賽14場，共計在20打數中雖吞下8K．但也敲出5安、包括2發全壘打，整體攻擊指數（OPS）為0.800。
鄭宗哲上賽季在小聯盟高階1A與2A，整季共出賽123場，繳出13轟、56分打點，打擊率0.278的成績，在休賽季則被球團放入40人名單，避免被規則五選秀選走，雖在今（13）日被宣布下放小聯盟，但只要在小聯盟有優異且穩定的表現，絕對有機會在近年內登頂大聯盟。
近日海盜公佈的農場排行，鄭宗哲則是高居球隊農場第9名，並在速度與守備項目都獲得60分的評分，分析指出鄭宗哲是一位能穩定擊球的打者，且知道如何上壘，雖不是長打型打者，但鄭宗哲能利用控制球棒，來擊出許多長打，且在壘包間他也是優秀的跑者。
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