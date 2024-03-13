陳怡叡罕見連發比基尼照！雪地泡湯喊療癒 粉絲：這可以免費看嗎
28歲「樂天女孩」陳怡叡（Yuri）擁有高顏值臉蛋及32D、24、35好身材，去年個人寫真桌曆銷量位居其他成員之冠，連林襄都被打敗，受封「樂天第一美」、「地表最正啦啦隊女孩」。陳怡叡日前到日本旅遊，昨（12）日深夜罕見在粉專一連釋出多張比基尼照，直呼在雪地泡湯很療癒，粉絲原地暴動：「這些照片是可以免費看的嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，陳怡叡盤起一頭長髮，穿三點式泳衣，在陽台火爐前留影，豐滿上圍、深邃事業線無私放送，背景是北海道羊蹄山，一片白雪皚皚的美景宛如明信片，她透露原本滑完雪全身痠痛，只想趕快浸在溫泉裡，又打趣地說：「為了與羊蹄山合照，輸出一些美照證明自己還是個像樣的女子，這已經是我的極限！冷死了！」
貼文發布不到半天，按讚數迅速破萬，粉絲激動表示：「終於明白火辣的意思了」、「我覺得不可以！不知道要看妳還是景」、「這時間發照片等等還睡得著嗎」、「我覺得明天早八看這個就馬上起床了」、「意圖使人失眠」、「終於等到了啦！」
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