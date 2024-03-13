男生「最想娶職業」不是空姐！冠軍跌破眼鏡　長輩認證5優勢超愛

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該女老師也透露「身邊不是從事教育的朋友說過，老師是長輩喜愛的職業之一，第一印象是乖巧穩定，不知道大家的看法如何？當然職業非斷定一個人的價值，相處得來還是最重要的啦」！
77老大調查台灣男性「最想娶職業」排名！空姐、護理師都輸老師
根據77老大影片當中投票結果，該參與投票的男性一共有1786位，結果得出的結果從第八名排序至第一名分別為「女警」、「護理師/營養師」、「造型師/髮型師」、「公務員」、「辦公室女職員」、「室內設計師」、「空服員」以及「老師」，老師在這一次投票之中，斬獲男生最想娶職業的冠軍頭銜。
老師自帶光環「會帶小孩、乖巧」！長輩們一聽最愛
由於老師平常就要接觸小孩，自然也比更多的女性還來的會帶小孩，有女老師分享表示「真的耶....遇過的長輩真的都蠻喜歡老師這個職業的，都覺得我乖巧溫柔、薪水穩定」、「笑翻了，我每天都在吼學生，這樣還能第一名嗎」、「長輩當然普遍覺得老師照顧小孩有基底，而且品行、成績優良才當老師，是自帶光環的職業啦」。
老師還有被歸納出5大特色，包括「照顧小孩有一套」、「有穩定上下班的時間」、「有寒暑假」、「收入不會太低」以及「鐵飯碗」等等，都是許多長輩認證喜歡的特點，但也有不少人則表示「說到底大家喜歡娶老師就是喜歡老師能為家庭帶來的功能，這點其實還蠻悲傷的」、「超討厭第一次認識的朋友，知道我的職業後就一直老師好老師好，環繞音效超煩」、「我現在看到我身邊的同學們以後是老師，我都替他們的孩子捏把冷汗，去學校面對老師，放學也面對老師」。