八方雲集只吃鍋貼算外行！「隱藏吃法」跌破眼鏡　老饕試過回不去

男生「最想娶職業」不是空姐！冠軍跌破眼鏡　長輩認證5優勢超愛

▲各行各業有千百種，而男生們，你們最理想的另一半職業是什麼呢？（示意圖／Pexels）
▲各行各業有千百種，而男生們，你們最理想的另一半職業是什麼呢？（示意圖／Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

各行各業工作有千百種，你心目中對象最理想職業是哪一種？YouTube「77老大」就曾經舉辦過投票，統計男生最想要娶的職業是什麼，結果出爐後，原本以為是冠軍熱門首選的「空姐」以及「護理師」通通都沒有拿下第一名，反而是由「老師」拿下第一，讓不少身為老師的女生感到非常的意外，也掀起不少討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名女老師將「77老大」的投票結果轉發到「Dcard」貼文表示「我自己在認識其他行業異性的時候，對方聽到我是老師，通常都會說『老師好』！然後就會問我是不是喜歡小孩、談吐也會開始拘謹起來，但其實本人非上班模式的時候，也是很愛跟朋友開玩笑，就跟一般人一樣啊！」

該女老師也透露「身邊不是從事教育的朋友說過，老師是長輩喜愛的職業之一，第一印象是乖巧穩定，不知道大家的看法如何？當然職業非斷定一個人的價值，相處得來還是最重要的啦」！

▲台北市一組分別就讀小六及小四的兄妹檔，每週7天都是5點50分起床，隨後各種上課補習行程滿檔，區間長達18小時。（示意圖／取自Pexels）
▲網友討論「男生最想娶的職業是老師」的排行榜，也釣出不少女老師經驗分享，表示長輩真的都蠻喜歡老師這個職業。（示意圖／取自Pexels）
77老大調查台灣男性「最想娶職業」排名！空姐、護理師都輸老師

根據77老大影片當中投票結果，該參與投票的男性一共有1786位，結果得出的結果從第八名排序至第一名分別為「女警」、「護理師/營養師」、「造型師/髮型師」、「公務員」、「辦公室女職員」、「室內設計師」、「空服員」以及「老師」，老師在這一次投票之中，斬獲男生最想娶職業的冠軍頭銜。

▲77老大發起「男生最想娶職業」投票，結果老師最終獲得最高票。（圖/77老大YT）
▲77老大發起「男生最想娶職業」投票，結果老師最終獲得最高票。（圖/77老大YT）
老師自帶光環「會帶小孩、乖巧」！長輩們一聽最愛

由於老師平常就要接觸小孩，自然也比更多的女性還來的會帶小孩，有女老師分享表示「真的耶....遇過的長輩真的都蠻喜歡老師這個職業的，都覺得我乖巧溫柔、薪水穩定」、「笑翻了，我每天都在吼學生，這樣還能第一名嗎」、「長輩當然普遍覺得老師照顧小孩有基底，而且品行、成績優良才當老師，是自帶光環的職業啦」。

老師還有被歸納出5大特色，包括「照顧小孩有一套」、「有穩定上下班的時間」、「有寒暑假」、「收入不會太低」以及「鐵飯碗」等等，都是許多長輩認證喜歡的特點，但也有不少人則表示「說到底大家喜歡娶老師就是喜歡老師能為家庭帶來的功能，這點其實還蠻悲傷的」、「超討厭第一次認識的朋友，知道我的職業後就一直老師好老師好，環繞音效超煩」、「我現在看到我身邊的同學們以後是老師，我都替他們的孩子捏把冷汗，去學校面對老師，放學也面對老師」。


00940開賣搶到當機！神人砸1000萬進場　成分股、申購方式一次看

最新「反指標大師」是他！才剛買小磨坊就出事　賣光鴻海飆到漲停

年終3月才發「45歲夫妻要退休了」！職業眾人跌破眼鏡：有夠低調

全聯60元便當不用搶了！店員認「2時段」上架　內容物、口感曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞