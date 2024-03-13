不甩台股登2萬點！這原因美元一度升破103 新台幣貶至31.478元
美國2月消費者物價指數（CPI）略高於市場預期， 投資人仍押注美國聯準會（Fed）今年6月將降息，美元指數一度站上103，之後又拉回103之下，日圓兌美元則回貶至147價位，台北股、匯市今（13）日早盤表現也脫鉤，在台積電帶頭衝之下，台股一度再登2萬點新高，新台幣兌美元則回貶至31.478元，貶值6.6分。
記者顏真真／台北報導
美國勞工部公布美國2月CPI年增率3.2%，較市場預期的3.1%略高；剔除波動較大的食品與能源後，核心CPI年增率從1月的3.9%降至3.8%，創2021年以來新低，仍高於市場預期的3.7%。經季節調整，CPI月增率從1月的0.3%升至0.4%，符合市場預期；核心CPI月增率保持在0.4%，未如市場預期降至0.3%。
不過，投資人對最新物價數據反應淡定，美股收紅，美元指數也一度升破103，但在市場仍押注美國Fed仍有望在6月降息，美元指數103得而復失，美元指數拉回至102.89附近。
亞洲主要貨幣日圓兌美元在前一交易日貶回147價位後，今日早盤於147.22至147.68盤整，韓元兌美元早盤在1308.88至1312.86震盪，離岸人民幣兌美元在7.1832至7.189游走。
至於新台幣兌美元今日早盤則回貶，即便在台積電鴻海領軍之下，台股早盤一度重返2萬點再創歷史新高，新台幣兌美元以31.44元、貶值2.8分開出後，進一步下探31.478元，貶值6.6分，目前在31.464元至31.478元續弱盤整。