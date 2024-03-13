00940太搶手！台股ETF熱議 把握這6檔除息前買進日
繼00939熱賣近600億之後，00940募集也傳佳績，台股ETF熱度破表，不過，法人指出，新的ETF雖然搶眼，但配息的實際效益還有待觀察，而既有的ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得投資人參考買進。統計下周一18日將有包括00919、00713、00915、00922、00896、00918共6檔台股ETF將除息，年化配息率平均有8%以上，建議投資人可把握本周五3月15日除息前最後買進日機會。
記者許家禎／台北報導
投資人選擇ETF，除了觀察配息率外，填息以及報酬表現等，也都是重要的考量指標。進一步觀察00919、00713、00915、00922、00896、00918這6檔台股ETF今年來表現，其中00919群益台灣精選高息ETF以18.51%表現最佳，其年化配息率也近10%，而且成立以來填息率百分百。另外，00915、00922今年來報酬也有12%。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，投資人不希望領高股息賠價差，因此台股ETF的成分股選股邏輯很重要，一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利（EPS）持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，不用過度擔心股價修正風險。
另外，謝明志也提到，若股價漲幅過大，EPS卻無法成長，可能就不符合「高股息」條件，在下次ETF持股調整時會被排除換股，如此也不會過度追高股價，反而可逢低買進股價被低估的高殖利率股。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。