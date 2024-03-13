全英公開賽／戴資穎最後一舞！拚李宗偉4冠紀錄 首戰對奧原希望
台灣羽球名將戴資穎今（13）日將在2024超級1000系列全英公開賽出戰，預計在今天下午6點對上日本前世界冠軍奧原希望，戴資穎在生涯對戰紀錄上以8勝6敗佔優。此外已經有3座全英公開賽冠軍在手的戴資穎，這屆賽會也要來挑戰李宗偉的4座全英賽冠軍紀錄，為「最後一舞」畫下完美句點。
記者黃建霖/綜合報導
戴資穎過去在全英賽拿下過3座冠軍，為女單史上最多，由於她此前已經表明將在巴黎奧運後退役，因此今年世界羽聯的各項賽程也成為她的「告別巡演」，這應該會是她生涯在全英賽的最後一戰。
不過這一次女單賽程，戴資穎在首戰就將面臨挑戰，面對的是前世錦賽女單冠軍得主奧原希望，後者近年的狀態大不如前，應該也已經接近生涯尾聲，不過其能和場上經驗仍不容小覷。
戴資穎目前世界排名第3，奧原希望則是世界第18，兩人生涯對戰小戴以8勝6敗居於領先，兩人上一次交手就是在2022年的全英賽，當時戴資穎還是世界球后，而奧原希望也是世界第5的好手，兩人在8強碰頭，小戴以直落二獲勝。
而上一次戴資穎對上奧原希望輸球，已經要追溯到2019年年終總決賽B組小組賽上，戴資穎力戰3局後以1:2遭到逆轉；不過在同一場賽事，戴資穎在年終賽四強戰復仇成功，直落二淘汰奧原希望。
戴資穎生涯曾在2017、2018和2020年於全英賽奪冠，與中國大陸傳奇球星謝杏芳並列21世紀女單球員最多。如果戴資穎這次也能順利登頂，將追平馬來西亞退役名將「拿督」李宗偉紀錄，成為2017年後首位全英賽4冠球員。
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