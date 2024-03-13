柯震東帶「中國官三代千金」爽玩日本！刷爆卡買下百萬愛馬仕包
柯震東日前被爆出與「中國大陸官三代千金」程穎婕同遊日本東京，還傳出他為女方豪刷百萬元，購入2款愛馬仕包包，當場把信用卡給刷爆。對此，柯震東的爸爸柯耀宗吐槽說：「凱凱（柯震東）這麼摳，怎麼可能買包送女生？」強調兩個晚輩只是朋友關係，柯震東沒有送女方名牌包。
記者黃雅琪／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，柯震東與中國大陸名媛程穎婕10年前就傳過緋聞，這回兩人再度同遊日本東京，開啟一趟「奢侈購物」行程，柯震東先在秋葉原狂買動漫商品，又被爆料與女方一起去原宿二手包名店，砸下破百萬元買了2款愛馬仕包包、送給程穎婕。
事後，柯震東也在社群上發文：「（信用）卡確定被停⋯⋯包的價格都是這樣誇張的嗎？」照片中他坐在二手包名店門口階梯上，嘴裡和手裡都拎著愛馬仕包包炫富，購入的包包也出現在程穎婕的社群上。店家在社群上發文，感謝貴客助長業績：「非常感謝柯震東與程颖婕朋友們一同蒞臨購物！」
兩人爆出緋聞關係，柯震東的爸爸柯耀宗忙著替兒子收拾善後、還原購包過程指出，程穎婕原本就有同款柏金包，當天是以「好康逗相報」的心情告訴柯震東，可以買下價值新台幣70萬元迷你凱莉包送給媽媽，但柯震東致電柯媽後被拒絕，最後沒有買下該款包包。
柯耀宗強調兩人都是好朋友、沒有交往，柯震東平時刷的也都是他的附卡，若有大筆金額消費都要經過他同意，像是先前柯震東刷了851萬元、911萬元買名錶，其實是柯爸同行買下的。
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