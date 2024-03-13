轟「對社工上銬真是過頭了！」議員：對基層社工獵巫無助補破網
1歲男嬰遭保母虐死震驚社會，昨晚警方帶回社工釐清訪查紀錄，但卻將社工「上銬」，讓不少社工界人士感到衝擊。新竹市議員廖子齊說，對社工上銬真的是過頭了，對基層社工進行獵巫般的未審先判，聚焦於沒有強制力的社工可能的故意或過失，恐無助於社會安全網的修補，甚至會造成廣大社工的創傷。
政治中心/綜合報導
廖子齊說，基層社工是個「三高三低」的工作：高工時、高案量、高風險；低薪資、低認同、低成就。個案不斷暴增，人力卻長期不足，處在如此高壓勞動條件的社工，更常在發生重大社會事件時，成為眾矢之的。本案不是第一次社工被千夫所指，可能也不會是最後一次。
廖子齊批，沒想到身為社工上級的兒盟董事長以及新北市、台北市社會局，非但沒有第一時間檢討制度、維護基層社工權益，兒盟董事長甚至在記者會中說出「我們就是要讓她（本案社工）去勇敢面對」這種將責任歸咎於一人的嚴重失言，簡直是把所有責任都推給基層社工。
廖子齊說，要防止無辜的孩子受害，建構社會安全網的過程中需要仰賴每個人、整個社會一起出力，要讓基層社工感受到被支持，一起來補破網。就如時代力量主席王婉諭所說，社工承擔起整個社會對「社會安全」的期待。他希望政府能夠看到這些困境，並提供足夠的支持和協助。