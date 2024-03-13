蘇丹紅風暴擴大！吳秀梅親上火線說明：無限期禁8違規業者輸入

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，檢調追查中國蘇丹紅辣椒粉事件發現，台灣籍商人李彥廷用親友名義，在國內成立多達10家的食品公司，中國則有一間公司，從中國農村收購製作辣椒粉後，再分配到台灣的10間公司，逃避現有制度查緝，食藥署與經濟部因此啟動合作、未來將嚴防業者組織犯罪行為。
吳秀梅說，目前食藥署已採取3項跨部會合作措施，包括邊境產品檢出食安危害物質不合格業者，名單通報經濟部調查，回饋的名單，食藥署聯合海關嚴加監控；與環境部合作研議，食安風險疑慮化學物質研議滾動式調整納入邊境及後市場管控。
針對這次事件，吳秀梅也表示，臺灣高檢署於113年3月11日成立蘇丹色素事件聯繫平台會議，打擊民生犯罪，討論通報機制及究責不法、稽查下架、溯源查扣。
吳秀梅進一步指出，這次事件中，食藥署已經採取阻絕非法產品於境外，無限期禁止出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入，並全面逐批查驗同號列產品、管理臺灣輸入業者、要求業者落實自主管理，確認原料安全、自主通報有疑慮之產品等作為。
食藥署及地方政府衛生局持續抽驗輸臺辣椒粉原料，不合格品項已由轄管衛生局持續監督業者進行下架作業。食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，截至113年3月12日，共計下架及封存辣椒粉及其產品205,004.1公斤。