影／惡保母虐嬰致死！兒福聯盟董座鞠躬道歉：第一時間極度驚嚇

蘇丹紅風暴擴大！吳秀梅親上火線說明：無限期禁8違規業者輸入

▲近期蘇丹紅風暴擴大，衛福部食藥署長吳秀梅親上火線說明。（圖／記者林志怡攝）
▲近期蘇丹紅風暴擴大，衛福部食藥署長吳秀梅親上火線說明。（圖／記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

近期蘇丹紅食安風暴越演越烈，甚至查出業者有組織犯罪之嫌，衛福部食藥署今（13）日舉行例行記者會，署長吳秀梅表示，目前已採取跨部會措施、防止食安危機持續擴大，包括與經濟部合作查核不合格業者、與環境部研議將疑慮化學物質納入監控、由高檢署成立蘇丹色素事件聯繫平台等，也已經無限期禁止檢出蘇丹色素產品的8間境外製造廠或出口商輸入，且任何條件下都不得恢復。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前地方衛生局於稽查時發現，4批保欣企業有限公司進口的中國辣椒粉，含有具潛在致癌性的「蘇丹色素3號（蘇丹紅）」，引爆一系列蘇丹紅風波，蝦味先、菜脯餅、海底撈等知名業者紛紛受害，食藥署也為此設置專區、對外公開批號資料。

此外，檢調追查中國蘇丹紅辣椒粉事件發現，台灣籍商人李彥廷用親友名義，在國內成立多達10家的食品公司，中國則有一間公司，從中國農村收購製作辣椒粉後，再分配到台灣的10間公司，逃避現有制度查緝，食藥署與經濟部因此啟動合作、未來將嚴防業者組織犯罪行為。

吳秀梅說，目前食藥署已採取3項跨部會合作措施，包括邊境產品檢出食安危害物質不合格業者，名單通報經濟部調查，回饋的名單，食藥署聯合海關嚴加監控；與環境部合作研議，食安風險疑慮化學物質研議滾動式調整納入邊境及後市場管控。

針對這次事件，吳秀梅也表示，臺灣高檢署於113年3月11日成立蘇丹色素事件聯繫平台會議，打擊民生犯罪，討論通報機制及究責不法、稽查下架、溯源查扣。

吳秀梅進一步指出，這次事件中，食藥署已經採取阻絕非法產品於境外，無限期禁止出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入，並全面逐批查驗同號列產品、管理臺灣輸入業者、要求業者落實自主管理，確認原料安全、自主通報有疑慮之產品等作為。

食藥署及地方政府衛生局持續抽驗輸臺辣椒粉原料，不合格品項已由轄管衛生局持續監督業者進行下架作業。食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，截至113年3月12日，共計下架及封存辣椒粉及其產品205,004.1公斤。

因警未出示拘票正本　蘇丹紅案主嫌李彥廷提審成功當庭獲釋

蘇丹紅掀食安風暴！多家下游廠商進貨受害　消基會籲業者自主把關

阿基師捲入蘇丹紅風波！「528盒口水雞」已無存貨　道歉聲明曝光

進口「蘇丹紅」辣椒粉害全台！負責人80萬交保被撤銷更裁

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞