1歲童遭虐死！為何換掉前保母、想收養又被拒　3大疑點一次看懂

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換掉前保母、想收養又被拒
有前保母親友在臉書透露，男童出生後從未見過親生父親，母親則因通緝身份入監服刑，將男童交給外婆撫養，但外婆沒有撫養能力，便委由他朋友的媽媽幫忙照顧，當時凱凱約4個月大，後續因為生母想找人領養小孩，但程序上經過了1年多，才完成拋棄撫養權，在法院宣判後，男童通過新北市社會局，媒介兒福聯盟安置辦理出養，不料就在等待出養期間，被兒盟合作的保母虐待致死。
前保母親友指出，原本的保母希望可以領養剴剴，也曾試圖取得兒盟的認證、擔任安置保母，卻遭到相關單位拒絕。
許多網友不解，「上一位保母顧好好的，為什麼要換掉呢？」前保母親友回應，「因為（男童家屬）申請出養程序，而社工表示需要交由兒福聯盟簽約的保母照護，所以才轉出至劉姓保母那」，前保母也相當自責，沒爭取到兒福聯盟指派的機會，更自責自己條件不足申請領養，從男童去世到現在，非常崩潰、已消瘦一圈。
兒盟為何拒絕前保母繼續照顧剴剴？
兒盟執行長白麗芳表示，理解前保母對孩子有感情，但兒盟在招募這類緊急安置個案的保母時，要配合的事項眾多，除了要具備居托中心核發的證照、為合格保母外，也會進行家訪，了解保母的同住家人，內部審查還會再次審查繳交的文件，且這類孩子狀況多元複雜，有些孩子會有發展遲緩的狀況，必須帶去做早療，保母都必須願意、同意，才能成為兒盟保母。
白麗芳提到，再加上目前政策方向，是期望盡量透過政府安排，而非家屬個人托育，因此兒盟沒有擴大合作的規畫；至於該個案，是因為當時沒有對前保母進行足夠的家訪，也就沒有合作。
根據「兒童及少年委託安置作業流程」規定，「收出養媒合服務安置個案，考量僅為出養前短期安置，且業依本法第16條規定評估有必要出養者，排除適用安置作業流程」，因此待收養的兒少無法到寄養家庭等安置，僅能由收出養機構媒合至保母照顧。
白麗芳說，目前有許多待出養兒少都有短期安置需求，卻被現行規定排除在安置流程之外，兒盟早就向行政院兒權小組提案修正安置流程，盼政府協助兒少出養前的安置、主張政府也應承擔安置責任。
前保母為何收養遭拒？
根據兒童及少年福利與權益保障法第16條，不論是生父母出養小孩或養父母收養小孩，都需要委託收養機構進行評估、上課、會談、家訪、調查，審查後，再去媒合，收養者再去試養、評估，才完成收養程序（成年人例外）；另外民法第1079條提到，收養應透過書面向法院聲請認可。
整個收養程序會因家庭狀況而異，從開始上課到完成登記，大概需要1至2年的時間不等。
現行法令規定，只有親戚收養、繼親收養才能指定收養，其他無血緣關係的收養都要透過媒合機構評估，代尋適當的收養人以進行媒合，不得透過親友介紹私下收養，否則此等收養案件皆屬不合法。
收養人必須具備這些條件：
1、養父母年齡須大於被收養人20歲以上。
2、夫妻須共同收養，一方大於被收養人20歲以上，另一方大於被收養人16歲以上。
3、「近親收養」須為6親等以內之旁系血親，或5親等以內之旁系姻親。
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