股利兩樣情！金融股王新產早盤再漲逾4% 旺旺保不配息打入跌停
產險業股利兩樣情，也表現在股價上，金融股王新光產險擬配發4.99元股利創新高，推升股價在前一交易日開盤就漲停鎖死收79.2元，現金殖利率逾6%，今（13）日股價再漲逾4%，進一步衝破80元大關，來到82.7元。不過，旺旺保去年獲利創新高，卻因要先彌補虧損之前虧損，今年不配息，股價也打入跌停。下探33.55元。另外，中信金因今年股利有望1.25元起跳之下，早盤股價一度衝上31.2元，漲逾2%，而元大金、遠東銀漲幅也超過1%。
記者顏真真／台北報導
新產2023年稅後純益29.14億元，每股稅後純益（EPS）9.22元，也決議每股配發4.99元現金股利，獲利及股利都創歷史新高，也推升昨日股價衝高，以78.9元、上漲6.9元，漲幅逾9%開出，隨後攻上漲停，每股來到79.2元，再改寫歷史新高，並一路漲停鎖死到收盤，亦持續穩坐金融股王寶座。也因為股利太香，新產今日早盤股價持續走揚，並登上80元大關，一度來到82.7元，漲逾4%，目前81.7元震盪，仍上漲超過3%。
不僅金融股王新產股價表現亮眼，昨日召開法說會的中信金也報佳音，去年稅後盈餘560.81億元創下歷史新高，每股稅後盈餘2.82元，也讓股東對今年股利配發有更多期待，總經理陳佳文昨日透露，中信金一直都是發現金股利，2021年獲利創下歷史次高時，發放1.25元現金股利，「今年股利應該1.25元往上加」。
在今年股利有望1.25元起跳之下，中信金今日股價也開高走高，早盤一度漲逾2%，每股來到31.15元，相較其他金融股表現佳，目前在在31.1元震盪，漲幅仍有2%以上。不過，對於中信金股價破30元創5年新高，陳佳文坦言「表現不錯」，股價反應經營成績，只是短期影響股價的因素複雜，短期間不用太在意股價，相對更在意如何維持核心競爭力。
不過，同樣是產險業，新產今年要發出4.99元股利創新高，旺旺保2023年稅後純益12億元已由虧轉盈，EPS達5.37元，兩者也都創下歷史新高，旺旺保今年卻決議不發股利，主要因《公司法》規定公司決議分配盈餘時，得先彌補以之前所產生的虧損，2022年因防疫險理賠虧損13.2億元，因此，董事會決議今年不發股利。