MLB／大谷翔平說到做到！曾說想為Glasnow敲全壘打 熱身賽就實現
洛杉磯道奇隊今（13）日和舊金山巨人進行春訓熱身賽，道奇新同學Tyler Glasnow先發主投5.1局，沒有被敲任何一支安打，還送出8次三振。先前在開季訪問時，曾說要幫Glasnow敲出全壘打的大谷翔平也在本場實現諾言，在第4次打席掃出左外野2分砲，也是他今年度熱身賽的第2轟。
記者林之越/綜合報導
根據體育媒體《The Athletic's 》的報導指出，大谷翔平比坦帕灣光芒的Glasnow還要早一步加入道奇，因此大谷翔平為了鼓勵他加盟而錄製了一段影片，其中表示自己因為手術影響，還不能和Glasnow一起投球，但是大谷翔平霸氣的說道：「我想替你們敲出一些全壘打。」
而後Glasnow也以5年1.35億美金（約新台幣42.4億元）的合約加入道奇。如今，兩人在熱身賽第二度同台，Glasnow展現王牌身手，主投5.1局沒有被敲安打，並飆出8次三振，另一方面，大谷翔平本場4打數繳出3安打，繳出猛打賞並貢獻2分打點，更重要的是他在6局下敲出全壘打，僅花了2場比賽就兌現了他和Glasnow的諾言。
這個故事也在日本網站引發熱議，部分評論表示「這是漫畫嗎？」、「他真的是個言出必行的人」、「這個劇情實在太誇張了」等。目前大谷翔平在熱身賽的打擊率上升到5成79，攻擊指數高達1.705；而Glasnow則在熱身賽共出賽3場，主投10局僅失1分，防禦率僅0.9。
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