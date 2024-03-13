虐嬰案社工被上銬 沈伯洋：有訪視也未必能夠察覺、應先探究真相
一歲男童去年底疑遭保母虐死，引發社會關注，虐童案社工被上銬帶走一事，也引起執法過當之疑慮。對此，民進黨立委沈伯洋昨（12）日在社群媒體指出，即使社工有訪視，也未必能察覺狀況，建議還是等事實出來之後再來評價；此外，他也說，目前法令能處理保母責任，突然說要修刑法的不要急。
記者陳佩君／台北報導
劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1名1歲男童，劉女與胞妹涉嫌凌虐男童致死，由於外界質疑兒福聯盟社工訪視及訪視紀錄不實，台北地檢署將陳姓社工列為被告，上銬移送地檢署漏夜偵訊；另有立委提出修法，殺害12歲以下幼童最重處死刑。
對此，沈伯洋在社群媒體上表示，他的小孩也是走收出養程序出來的，因此看到新聞格外難過。
沈伯洋提到，社工的狀態到底如何，從目前狀態很難得知，而且即使有訪視，也未必能夠察覺，建議還是等事實出來之後再來評價，「到底是系統性地出了問題，還是個案沒察覺的憾事，有天壤之別，在尚未確定之前，我們要先探究真相」。
不過，沈伯洋也說，國民黨急著出來開記者會真的沒必要，這不是解決事情的辦法，突然說要修刑法的，也不要急，目前法令完全可以處理保母的責任。