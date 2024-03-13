挨大S經紀人批「一邊詆毀一邊示愛」！汪小菲怒告誹謗結果出爐
藝人大S與前夫汪小菲2021年爆出離婚消息後，雙方多次隔空交火，但日前汪小菲卻又在網路直播節目中表示想和大S復婚，導致大S經紀人廖瑋琪怒批「不要一邊詆毀熙媛一邊示愛」；事後汪小菲不甘受辱控告對方誹謗，台北地檢署調查後，認為廖女經大S確認訊息後代為發布，屬於澄清或抒發情緒，並非憑空杜撰詆毀汪，沒有妨害名譽犯意，因此今（13）日處分不起訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，2021年大S與汪小菲離婚時，雙方撕破臉互相攻擊，連汪小菲母親張蘭經也一起加入戰局，但到了2023年10月間，汪小菲突然在直播表示，並不願和大S搞成這樣，「不過對方律師不停挑撥2人關係，不管怎麼樣那是我前妻，我不會放下她」，語未汪小菲還主動提到「復婚不行嗎？」
事後媒體向大S經紀人廖瑋琪回應指出，「請汪小菲先生別一邊詆毀熙媛一邊示愛，利用公眾媒體以『愛』之名，企圖捏造不實；汪小菲獲悉相關回應後，隨即透過律師要求廖瑋琪於3天內公開道歉，否則將具狀控告誹謗。
案經台北地檢署調查，檢方認為相關文字內容，應是大S基於個人對於事實認知、體認後加以判斷，並由廖瑋琪代為發表感受及想法，以澄清或抒發個人不滿情緒，非屬憑空杜撰，更不是廖瑋琪要妨害汪小菲的名譽，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。