NBA／Stephen Curry在2028選美國總統？本人笑回：不會那麼快啦
NBA 球星Stephen Curry目前35歲，生涯已經快要進入最後階段，可能還有4-6年的時間。近期在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時，Curry表示希望自己能在退役後繼續發揮影響力來讓世界變得更好，如果政治是一種途徑的話，他不排除投身其中。而當被記者詢問是否有興趣競選未來的美國總統時，Curry表示本人並沒有排除這種可能性。
記者黃建霖/綜合報導
Stephen Curry目前正在宣傳自己的新書《I Am Extraordinary》，該書內容希望幫助孩子們找到內心的自信。這位金州勇士隊控球後衛，熱衷於影響世界、並盼能成為年輕一代的榜樣。所以一旦他籃球時代已經結束，他說自己會想嘗試進入政壇做出一些改變。
以籃球來說，Curry早就是NBA史上最具有影響力的球星之一，無數球員因為他開始勤練三分球投射，他也是現代籃球中注重於製造場上空間的代表人物，「NBA 75大球星」將他選入其中，未來他也幾乎篤定會進入名人堂。
勇士隊總教練Steve Kerr在2018年時曾表示：「你在每個球場上都能看到Steph的球衣，你知道他激勵著整整一代的年輕人，他能夠讓他們產生共鳴。有無數的孩子被他所吸引，並嘗試像他一樣打球。」
Curry熱衷於利用自己的影響力推動世界往好的方面移動，對於媒體詢問自己未來是否有可能競選總統的問題時，他表示：「我有興趣以我力所能及的方式，善用我的影響力的每一部分，如果這事可行的話。如果政治是你創造有意義改變的一種方式，又或者我們可以在政治之外採取另一種途徑，這都是可能的。」
之後CBA記者Jericka Duncan建議Curry或許可以考慮來競選2028年的美國總統職位時，後者笑著澄清說：「不會那麼快啦！」
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