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川拜之戰再上演！拜登確定出馬2024大選　川普離提名僅一步之遙

▲拜登達到了民主黨提名門檻，確定角逐美國總統大選，而美國前總統川普距離提名門檻僅一步之遙，預計將獲得共和黨提名，在2024年重現「川拜大戰」。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登達到了民主黨提名門檻，確定角逐美國總統大選，而美國前總統川普距離提名門檻僅一步之遙，預計將獲得共和黨提名，在2024年重現「川拜大戰」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

3月12日，美國又有三州迎來2024年總統選舉民主黨初選，其中喬治亞州民主黨初選結果出爐，現任總統拜登達到了提名門檻，確定將代表民主黨角逐本屆總統大選。而美國前總統川普距離提名門檻僅一步之遙，預計將獲得共和黨提名，在2024年重現「川拜大戰」。

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綜合媒體報導，民主黨全國黨代表票總數為4672張，艾迪生媒體研究機構（Edison Research）表示，拜登需要跨過1968張黨代表票門檻。隨著喬治亞州民主黨總統初選結果公布，拜登拿下2011票，通過了民主黨提名門檻。

拜登在黨內初選並未遭遇重大挑戰，穩定勝出。拜登表示，成為民主黨推舉的總統候選人令他感到榮幸，並稱「4年前，我參選總統，因為我相信我們正處於這個國度的靈魂之戰」。

另一方面，共和黨候選人需要獲得2429張代表票中的至少1215張代表票才能贏得共和黨提名。而目前呼聲最高的仍是美國前總統川普，在先前已經陸續打敗黨內對手，就連聲勢燒旺的海利也都宣布暫時停止競選活動，而在共和黨喬治亞州初選中，川普仍以1184票遙遙領先，海利得到91票。預計川普將在12日稍晚獲得共和黨提名。

喬治亞州、密西西比州和華盛頓州都在12日舉行兩黨總統提名人初選，夏威夷州會舉行共和黨黨團會議。此外，美國領土北馬里亞納群島和海外的民主黨初選也在12日進行。

雖然拜登在黨內沒有具足夠實力對手挑戰，但國內反對以色列對加薩行動的挺巴人士成為其頭號危機，以穆斯林為首的進步派呼籲選民在民主黨初選內投下「不表態」，以示抗議拜登政府挺以色列立場；而川普則因為2020年涉嫌煽動國會暴動，至今仍官司纏身。

隨著兩黨提名人選將塵埃落定，美國將迎來史上最長的大選期，由身上背了4個刑事案件共91條罪的川普再度對決遭質疑高齡不適任總統的拜登。而這也將是自1956年以來，美國總統選舉中首次出現候選人「重賽」的情況，更是132年來，美國前任總統首次再度對決四年前擊敗他的對手。


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