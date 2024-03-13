川拜之戰再上演！拜登確定出馬2024大選　川普離提名僅一步之遙

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拜登在黨內初選並未遭遇重大挑戰，穩定勝出。拜登表示，成為民主黨推舉的總統候選人令他感到榮幸，並稱「4年前，我參選總統，因為我相信我們正處於這個國度的靈魂之戰」。
另一方面，共和黨候選人需要獲得2429張代表票中的至少1215張代表票才能贏得共和黨提名。而目前呼聲最高的仍是美國前總統川普，在先前已經陸續打敗黨內對手，就連聲勢燒旺的海利也都宣布暫時停止競選活動，而在共和黨喬治亞州初選中，川普仍以1184票遙遙領先，海利得到91票。預計川普將在12日稍晚獲得共和黨提名。
喬治亞州、密西西比州和華盛頓州都在12日舉行兩黨總統提名人初選，夏威夷州會舉行共和黨黨團會議。此外，美國領土北馬里亞納群島和海外的民主黨初選也在12日進行。
雖然拜登在黨內沒有具足夠實力對手挑戰，但國內反對以色列對加薩行動的挺巴人士成為其頭號危機，以穆斯林為首的進步派呼籲選民在民主黨初選內投下「不表態」，以示抗議拜登政府挺以色列立場；而川普則因為2020年涉嫌煽動國會暴動，至今仍官司纏身。
隨著兩黨提名人選將塵埃落定，美國將迎來史上最長的大選期，由身上背了4個刑事案件共91條罪的川普再度對決遭質疑高齡不適任總統的拜登。而這也將是自1956年以來，美國總統選舉中首次出現候選人「重賽」的情況，更是132年來，美國前任總統首次再度對決四年前擊敗他的對手。