陳零九夜會吳宗憲女兒Miusa！斬斷10年情冒桃花 約會煲愛17小時
創作型歌手陳零九去年和網紅女友林芷瑩（呼呼）分手，被傳是「狼人殺女神」篠崎泫介入，讓這段10年戀情告終，不過人紅桃花旺，陳零九分手後身邊美女如雲，和「鄉民女神」鄔又曦（克萊兒）出遊傳曖昧，最新戀愛對象竟然是吳宗憲的愛徒Miusa妙莎，兩人被拍到夜會煲愛火，一同返回陳零九過去與呼呼的愛巢，直到隔天才出門，相處17小時似乎戀情有譜。《ＮOWnews今日新聞》傳訊給陳零九經紀人，尚未獲得回覆。
記者江芷稜／綜合報導
被吳宗憲視為「第四個女兒」般疼愛的Miusa，能唱、能跳、親和力十足，出道不久便深受大家喜愛，還跟羅志祥合作浪漫新歌〈有點愛〉，表現相當不錯。吳宗憲信奉「戀情見光死」的道理，在Miusa出道時就下禁愛令，希望她成為天后之前都不要有感情分心，努力衝刺事業，即使戀愛也不能公開。
未料，《CTWANT》報導，陳零九與Miusa妙莎是戀愛進行式，直擊3月1日Miusa結束春酒晚會演唱活動後，竟搭車到松山火車站附近的咖啡廳等待正在健身的陳零九，直到晚上9時許，他們才會合聊天，陳零九貼心幫Miusa拿紙袋，說話距離相當親近，數度貼近對方，身旁的好友晨灰不以為意，似乎對陳零九與Miusa的曖昧互動習以為常。
隨後，陳零九帶著Miusa返回新北市的住處，該處曾是他跟女友呼呼的愛巢，分手後一度搬離，如今又帶著新歡返家，直到隔天下午3時，Miusa衣服沒換就走出男方家門，這一待就是17個小時，加上最近他們共同創作，一起在IG發布作品、熱舞，關係耐人尋味。
不過，面對媒體詢問，Miusa經紀人回應《CTWANT》表示，「他們倆認識一陣子了，最近Miusa要開始進入發片收歌的時候，有邀請零九教她創作跟合作歌曲，當天也有製作人在零九家，他們基本上整個晚上都是在創作新歌。」陳零九也透過種子音樂否認戀情之說，只承認是一起創作音樂。
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