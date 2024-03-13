特企／加密貨幣非詐騙！揭開BingX　回顧2023創新成長、突破不凡

除了整體市場表現亮眼外，技術創新也成為成長焦點。這一年裡BingX推出了突破性的創新功能，包括但不限於合約交易零滑點和理財抵用合約保證金。這些新增功能不僅增強了使用者的產品體驗，還樹立了新的產業基準。同時，BingXVIP計劃也進行了更新迭代，為用戶社群帶來了一系列獨家激勵和前所未有的福利。BingX還推出了BingX Wealth，使其資產管理服務更加多元化。
BingX在2023年也進行了全面的品牌升級，完善了BingX對安全創新的承諾。BingX此次品牌升級專注於為加密貨幣交易者提供支持，旨在更好地滿足用戶不斷變化的需求，呼應加密貨幣社群的動態格局，增強平台用戶的整體交易體驗。BingX的卓越表現得到了認可，在2023年的TradingView經紀商獎中連續第三年榮獲最佳加密貨幣經紀商/交易所的獎項，並獲得了4.9分（滿分5分）的傲人評分。
2023年是BingX與切爾西足球俱樂部戰略聯盟的轉捩點。 這項品牌跨界合作不僅標誌著了BingX聯動運動和娛樂領域，也增強了品牌與全球數百萬足球和加密貨幣愛好者的互動。 BingX 首次涉足運動行業，此次合作標誌著加密貨幣創新和卓越體育這兩種力量的融合，共同塑造這兩個行業的未來格局。
BingX旗下的慈善機構BingX慈善基金會一直在全球範圍內產生積極影響。 墨西哥奧蒂斯颶風過後，BingX向當地受災社區提供了及時援助。 同時成立專項救災基金，用於援助土耳其地震災民的緊急需求，並在困難的條件下為基本物資的運輸服務提供便利。 在越南，BingX發起並推進「兒童光明視野」活動，為當地成立一所新學校籌集資金。 BingX與當地合作夥伴合作，配備了三間教室、現代化設施和一個安全的操場。 BingX Charity 與鯨魚和海豚保護組織合作，保護海洋物種，體現了對全球慈善事業和社區福利的鄭重承諾。
BingX的首席產品官Vivien Lin表達了一路走來的感激之情：「2023年對於BingX來說是一段非凡的旅程。我們衷心感謝用戶和加密社區對我們的堅定支持。我們對創新安全和賦能用戶的承諾始終如一，這將激勵我們在2024年設立更高的標準，探索行業新視野。」
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