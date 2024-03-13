點名兒盟、衛福部 工會發4點聲明「這是社工一個人的責任嗎？」
惡保母虐嬰案引發社會高度關注，劉姓保母夥同胞妹長期虐待1歲男童，最後致使男童不治身亡，使得群眾怒火也從劉姓姊妹延燒到兒福聯盟、負責的社工上。該名陳姓社工更因遭質疑造假報告，於昨（12）日傍晚依過失致死、偽造文書等罪移送北檢，諭令30萬元交保。對此，台北市社會工作職業工會提出4點聲明，除質疑警方上銬行為外，更點名兒盟、衛福部，呼籲勿將責任全丟給社工承擔。
記者魏妤庭／台北報導
台北市社會工作職業工會於昨晚深夜發表4點聲明，包含嚴正抗議警方違反相關規定將社工上銬及供媒體拍攝行為；呼籲媒體、社會大眾自律勿轉發社工的姓名、照片、家庭背景及學經歷，不應未審先判，更可能影響本案社工的人身安全。
同時，台北市社會工作職業工會請兒盟董事長不要把責任全丟在社工身上，並表示兒盟董事長要求本案社工「勇敢面對社會及司法調查」的回應，造成人心惶惶，擔心未來機構發生類似事件，只會把第一線社工推出去面對社會輿論與咎責。
並譴責主責主管機關衛生福利部，未依照規定完成調查報告，卻在新聞報導延燒才緊急召開會議檢討，未針對兒少政策缺失做出即時回應。且主管單位皆未在過程中維護社工權益，躲在本案社工後面讓其面對輿論壓力，甚至本案社工被警方上銬，全台社工目睹媒體大肆報導畫面，造成不可抹滅創傷，恐造成社工出走潮，盼主管單位提出可能造成社工集體創傷的相關對策