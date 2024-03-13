江啟臣率團赴日取得重要成效　台灣將擔任APPU 2025年會主辦國

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該會首先由第51屆年會主席致開會宣言，隨後以鼓掌方式通過推選日本眾議員山口俊一為本屆會議主席。山口主席首先宣布APPU明（2025）年及後年（2026）年會將分別由台灣及巴布亞紐幾內亞主辦。
大會接著在山口主席歡迎各國代表、觀看日本首相岸田文雄致詞影片、全體會員國大合影後，續由江啟臣副院長代表，一一介紹立法院代表團所有14位委員，並在各代表團成員自我介紹後，隨即就各國所提決議草案進行討論。
決議草案討論時，江啟臣、立委王定宇、洪申翰及柯志恩，分別就我決議草案第三案「籲請APPU會員國支持我國參加『聯合國氣候變化綱要公約』(UNFCCC)」訴求一案，發言爭取各國與會代表團予我支持。
王定宇率先表示，氣候變遷的衝擊不分國界，氣候議題無關政治，盼國際社會不要排除台灣。洪申翰則強調，台灣當前應用高科技監測技術已經協助許多太平洋國家面對氣候調適工作，且卓有成效、有目共睹。柯志恩接著表示，克服氣候變遷刻不容緩，每個國家應彼此協助、相互扶持，台灣有意願也有能力在氣候變遷議題上對國際社會做出具體貢獻，籲請所有APPU會員國支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC)。
據了解，大會此次共討論9項決議草案，除第1項原由北馬利安納群島所提草案被撤除外，其餘8項草案經各國與會代表國表達意見及討論後，經全體出席代表以鼓掌方式，包裹式無異議通過。
而我方所提之3項決議草案，包括促請各國支持台灣參與UNFCCC乙案，均獲順利通過，本日上午APPU第52屆年會第一部分議程順利完成，會後江啟臣偕代表團委員特別向日本及各國代表團成員表示誠摯感謝，氣氛友好愉快。