貪吃鬼此生必住日本11家旅宿　「早餐第一名」鮭魚卵生魚片吃到飽

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曾連獲日本飯店早餐第一名，主打新鮮多樣的海鮮食材，甜蝦、花枝、鮭魚卵、生魚片、燒烤貝類應有盡有，還可以自製海鮮丼飯，讓眾多老饕旅客慕名而來，且位於頂樓的景觀溫泉能一睹函館山景色，亦是這間飯店的一大亮點，每晚含稅4,700元起。
📍天然溫泉凌雲之湯御宿野乃淺草
日本連鎖品牌dormy inn集團旗下的「天然溫泉凌雲之湯御宿野乃淺草」，除了鄰近多個旅遊勝地，無限任食的海鮮自助早餐為一大特色，鮭魚卵配上時令海鮮，絕對值回票價，每晚含稅4,690元起。
📍Vessel Inn心齋橋酒店
被網友激賞早餐種類超豐富，由黑門市場直送生魚片、明太子可以吃到飽的「Vessel Inn心齋橋酒店」，緊鄰大阪最熱鬧的心齋橋商圈，乾淨明亮的裝潢加上完善的設施，是大阪熱門飯店之一，每晚含稅2,300元起。
📍函館世紀濱海酒店
主打所有客房都有景觀溫泉的「函館世紀濱海酒店」，以豐盛美味的日洋式自助早餐收服旅客味蕾，同樣提供眾多海鮮食材，旅客可依照口味喜好DIY海鮮蓋飯，每晚4,599元起
📍京都 Emion 酒店
距離JR梅小路京都西站步行只須2分鐘的「京都 Emion 酒店」，早餐以日式手作家常菜與其他飯店打出區隔，可品嚐到純正日式風味，館內還有提供大浴場和三溫暖，每晚含稅2,280元起。
📍京都威斯汀酒店
可欣賞日本庭院與京都東山景色的五星級「京都威斯汀酒店」，鄰近擁有450年悠久歷史的米其林三星懷石料理「瓢亭」，且距離南禪寺、平安神宮等觀光勝地不遠，頂樓水療中心提供温泉浴池、按摩及美容等服務，且每晚含稅9,500元起。
📍福岡中洲S-佩里亞酒店
以博多傳統文化為設計理念的「福岡中洲S-佩里亞酒店」，交通位置極佳，獲得米其林三星榮耀的壽司餐廳「鮨さかい」就在附近，也因此成為眾多美食迷的住宿選擇，每晚含稅2,880元起
📍東京淺草曼迪設計酒店
想一嚐米其林必比登推薦的東京最古老飯糰「おにぎり淺草宿六」，推薦入住位在店家對面的「東京淺草曼迪設計酒店」，步行只要1分鐘就能品嚐承襲60年的好味道，且飯店設計感十足、設備新穎，距離淺草寺非常近，觀光需求也能滿足，每晚含稅2,950元起。
📍東京六本木Candeo酒店
想大啖必比登推薦拉麵店「入鹿TOKYO」，推薦入住四星級的「東京六本木Candeo酒店」，步行5分鐘就可到達，館內還有別具特色的Sky Spa，可以一邊泡湯一邊欣賞東京鐵塔，每晚含稅6,550元起。
📍新橋虎之門the b
擁有絕佳位置與親民價格的「新橋虎之門the b」每晚含稅3,020元起，距離每天只賣50個巨無霸布丁的「Heckeln」走路只要3分鐘，必須要早早排隊才有機會吃得到這個堪稱東京必吃的人氣甜點。
📍東京八重洲唐草酒店
來自日本群馬縣的百年烏龍麵老店「五代目花山烏冬」，以5公分超寬烏龍麵連獲日本烏龍麵冠軍，吸引眾多爭相造訪，想品嚐這間日本特色烏龍麵，鄰近飯店推薦2023年全新開幕「東京八重洲唐草酒店」，位於東京車站附近，交通相當便捷，每晚含稅8,500元起。
搭郵輪也是另一個國外旅遊之選項，世界第二大皇家加勒比郵輪集團的名人郵輪，再次推出名人千禧號限時促銷！榮獲全球首艘《富比士旅遊指南》四星肯定、被譽為海上皇宮的名人千禧號，自3月起至10月推出多趟暢遊日韓人氣大城市的環島航次，搭上母親節話題，今年度5月15日及5月27日出發的「日本環島之旅12晚」航程正推出快閃54折起，原價近十萬元的極尚水療艙房限時優惠每人50,000元起（未稅），媲美頂級酒店的豪華套房、特製健康養身餐，還有跨越年齡層友善設施及豐富娛樂活動，免轉機、免換飯店還能走到哪玩到哪的「一站式」體驗，也成了新一代孝親旅遊首選。