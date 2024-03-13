鴻海「城市大腦」首次公開　智慧城市展將登場！家族股價旺

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今年，鴻海直接將MODEL T電動巴士開進展場內，展示CityGPT的重要前導應用之一「智慧交通」。以AI賦能的電動巴士串聯一般市民生活與旅客景點遊憩資訊，提供便捷的乘車服務。來賓可以坐上電巴體驗未來新媒體與商業運用的推播廣告，電巴外側設立智慧站牌，展示智慧交通資訊互動與智能化乘車需求。
CityGPT建構的電動巴士管理平台，提供巴士運營業者以可視化和文字總結功能，創造更直觀的使用介面，簡化人員的管理操作。同時也能協助電動巴士管理工具開發者，整合不同資料來源（包含圖像/影像與智能設備的輸入數據），進行全面分析，加速其功能設計和性能監控，並透過行車數據持續學習AI模型提高運營效率。
鴻海以MODEL T做起，利用CityGPT從智慧交通、生活、娛樂等不同需求，串連不同資訊節點，成為城市大腦服務平臺。解決城市民眾最在意的準點、客運業者最在意的運營與維護以及政府最在意的淨零減碳議題，做到資訊串流，甚至追蹤交通碳足跡等服務。
除了電動巴士、城市大腦互動外，鴻海在展位上也透過City Glass穿戴式AR眼鏡，透過虛實整合的方式，掌握城市景點最新資訊、歷史背景，享受科技未來感的旅遊行程。
鴻海在這次展出內容中，也分享智慧港灣的科技應用範例，說明如何為港口產業帶來更高效、更安全、更便捷的服務，同時也為港口的可持續發展和創新注入新的動力。
透過建立在地智慧科技生態系，實現淨零、數位雙軸轉型的創新經濟模式，同時打造韌性、永續、智慧的城市服務與治理，為城市居民帶來更便捷、更智慧的生活體驗。智慧城市的建構，需要攜手政府與全球夥伴共同參與打造，才能滿足政府、企業、人民需求為本的智慧城市，甚至做到實現整城輸出的成果。