男童遭惡保母虐死　社工提3點看法指兒虐不會消失「人根源的惡」

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同時，他認為，追根究底兒虐案會發生源頭就是父母需服刑，而周邊家屬無能力照顧扶養，才會需要安置或收出養。家庭功能不彰，應該不是小孩出生那一刻的事情，既然無能力又硬要生，生了又要別人負責，「我不知道是否可以開始思考檢討生育是否需要審核資格呢？」，或是全民幼兒監控，只要生育孩子的家庭都需要接受政府安裝監控以免憾事發生，「既然大家那麼痛恨兒虐事件的話」。
最後，他指出，社會對社工的期待已經到苛刻地步，一條人命竟認為社工要做好監督守護，但那是「社會」安全網，不是「社工」安全網，既然有網就有洞，為什麼有洞，就是因為防範不了這個生病的社會潛藏著一堆有病的人。「以上個人淺見，覺得在抱怨靠北的話很抱歉，那就是我抱怨靠北這個有病的社會！謝謝。」。
而「社工師想Murmur」也在限時動態提問網友看法，網友紛紛回應「社工們被開地圖砲，民眾還停留在上世紀的刻板印象，看了一堆網路留言，心疼在職的社工們」，也有人說「對於社工轉為被告過失致死相當震驚，希望她一切順利」、「社工付出時間、心力、勞力給予個案，但卻變成代罪羔羊，同為社工的我感到心寒，也心疼這位社工」、「社會檢討社工，社工應該才想檢討社會吧」。
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