張學友全包了！演唱會退票還賠機票酒店費用 最高可申請2.5萬元
「歌神」張學友上週因確診新冠肺炎，臨時取消在上海東方體育中心舉辦的演唱會，讓粉絲們都非常不捨。不少粉絲紛紛向主辦方《CMCLive華人文化演藝》喊話，希望演唱會能夠「延期代替取消」，主辦方也聽到粉絲們的心聲，除了確定延期，也開放粉絲們退票，同時還宣布將補償粉絲們交通、住宿等費用，申請最高5,000人民幣（約21,895新台幣）的交通費，及最高800人民幣（約3,500新台幣）的住宿費，讓粉絲們大讚貼心。
記者張一笙／綜合報導
張學友從去年6月開始巡迴進行「張學友60+巡迴演唱會」，上週到上海原訂進行連續3天的演唱會，然而卻在演唱會前一天宣布取消，隨後他透過經紀公司向歌迷們表達歉意，更透露自己因為確診緣故所以不得不取消演唱會。粉絲們得知張學友確診後都十分不捨，紛紛向主辦方喊話「延期代替取消」，主辦方也十分貼心地宣布演唱會延期並開放退票之外，同時還會補償粉絲們的交通與住宿，滿滿的誠意讓粉絲們都大讚貼心。
根據《CMCLive華人文化演藝》微博的公告，凡已購買張學友上海演唱會門票的粉絲們，不僅能夠申請演唱會退票，還能額外申請最高5,000人民幣（約21,895新台幣）的交通費，以及最高800人民幣（約3,500新台幣）的住宿費。
主辦方在微博上公布延期與補償公告以後，不少粉絲紛紛在底下留言：「這補償方案誰看了不說一句學友哥有擔當」、「堅決不退票，祝學友早日康復，在上海等你」、「全世界最好的張學友！希望學友健康快樂的出現在舞臺上」、「主辦方跟學友都好貼心」。
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