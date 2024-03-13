不只台電！勞動部也要搶超徵稅收 許銘春：積極爭取撥補勞保
勞保基金破產倒數中！各界關心勞保改革，勞動部長許銘春今（13）日指出，各界對改革方向一直都有不同看法，唯一有共識部分就是撥補，而目前行政院對超徵稅收的運用還未有規劃，勞動部會積極爭取，希望能撥補到勞保基金，讓勞保財務更加穩定。
記者李琦瑋／台北報導
勞動部今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會業務報告及備詢。媒體關注勞保年改期程，許銘春會前受訪表示，勞保財務問題政府相當重視，但各界對改革的調整的方向，一直有不同看法，唯一有共識的就是政府撥補，因此從2020年起，就編列2,670億元撥補勞保基金，後續改革進行，將持續與政黨及勞資團體溝通，蒐集意見。
許銘春指出，勞保年改事涉台灣千萬名勞工、更攸關分攤勞保費的60萬投保雇主單位，影響層面很大，因此，勞動部會在積極爭取各界意見溝通協調後，在社會有一定的共識下，就各調整面向及期程做整體規劃。
另外，政府去年稅收超徵3671億元，經濟部盼爭取最高1500億元補電價虧損；行政院長陳建仁近期也表態，超徵稅收將優先撥補台電及勞、健保。
由於勞保長年出現財務破口，是否也將爭取從中撥補？許銘春回應，超徵稅收如何分配，牽涉到國家整體財政規劃，目前行政院尚未對此有規劃，如果後續有分配規劃的討論，勞動部一定積極爭取，希望能撥補到勞保基金，讓勞保財務更加穩定。