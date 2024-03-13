高圓圓公園激吻趙又廷！結婚10年像新婚 夫妻返台私下做了這件事
台灣資深藝人趙樹海次子趙又廷，2014年與中國大陸女星高圓圓結婚、育有1女。長年定居在北京的夫妻倆，趁著過年期間回台灣探望爸媽，還替趙又廷的媽媽戴一瑜慶生；昨（12）日一家三口在公園享受天倫之樂之際，結婚10年的趙又廷與高圓圓感情甜蜜，情不自禁的隔著口罩摟肩接吻，幸福畫面全被拍下。
記者黃雅琪／綜合報導
根據《CTWANT》報導，昨日早上11點半，高圓圓獨自陪伴女兒在公園玩溜滑梯、翹翹板等遊樂設施，自己也開心玩起盪鞦韆，她時不時掃射四周圍人群，像是在尋找誰的身影一樣。一直到下午1點左右，趙又廷帶著飲料來與妻小會合，高圓圓看見老公好興奮，立刻勾肩搭背趙又廷、獻上甜蜜熱吻。
趙又廷與高圓圓帶著女兒甜蜜現身公園玩耍，夫妻倆像是擔心被路人認出來一樣，明明是風光明媚的好天氣，兩人卻是帽子、口罩遮得密不透風；夫妻倆陪女兒玩到下午1點半，「神隊友」趙又廷收拾完東西後，就帶著妻小回家。一直到下午5點，全家人又一起到餐廳替趙又廷的媽媽戴一瑜慶生，慶生晚宴一路吃到晚上9點10分，高圓圓與婆婆在餐廳門口相擁道別，終於結束這一整天的行程。
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