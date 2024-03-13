網傳大林蒲土地高價售財團　高市府澄清：不實謠言

高雄市大林蒲遷村意願調查目前正在進行中，多數居民均表達同意遷村，而網路上卻傳出高市府要高價出售財團，賺取價差不實訊息試圖誤導民眾。高市府都發局特別澄清是不實謠言，請民眾勿聽信謠言。若民眾對於大林蒲遷村安置計畫有任何疑問，歡迎直接到大林蒲遷村服務專案辦公室洽詢或致電高雄市政府詢問。
記者郭凱杰／高雄報導
針對網路流傳訊息，拿民國78年中油徵收隔離綠地的價格，來比較大林蒲農地協議價購價格。都發局表示，這次大林蒲遷村所涉農業區土地協議價格是經專業估價公司鑑估市價並加四成，協議價格最高達6萬餘元。中油早期價購方式購買沿海路側土地作隔離綠帶，經瞭解該土地為都市計畫住商區及綠地用地（公保地），並非農業區。因此，兩者在價購的土地使用分區、需求背景及時間等條件皆不相同，不應混淆做比較。
都發局指出，傳聞政府可直接出售賺取價差一事也絕非事實。首先，查證相關雜誌及報導，證實網傳園區購地價格傳聞為虛假訊息，網傳敘述是刻意移植拼湊文章，斷章取義，扭曲事實。大林蒲農地的查估協議價購，未來實際遷村時的價格，如同建築物補償有營建物價指數調整，農地價格也會依據遷村當時地價變動因素如實修正調整。
其次，都發局也澄清說新材料循環產業園區目前尚未進行開發，而且未來經濟部園區開發後，有 70%的土地將採出租提供業者使用，說明了園區未來土地將以租用為主，售地為輔。有關網傳長春化工購地，市府開價60萬之說法，都發局表示園區是由經濟部開發，目前園區尚未開發，如何售地？且市府對於園區土地亦無處分之權利，因此該言論實屬無據之謠傳，不足採信。