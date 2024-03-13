特企／三陽迪爵125配備升級　新色上市「業界最高補助23800元」

迪爵125三大DNA「好品質、好安全、好省油」
面對一片紅海的國民車市場，迪爵125主打3大DNA「好品質、好安全、好省油」，持續專注產品本質，回應消費者需求，才是累積車主好口碑的唯一道路。
一、「好品質」日本京濱噴射系統：新一代京濱噴射系統搭配引擎優化工程，運轉穩定、耐用度高。尚省油擱有力，省油升級，更讓迪爵達到同級最大馬力9.9ps。
二、「好安全」全新CBS2.0剎車系統：通過歐盟安全認證，SYM獨家技術CBS2.0連動剎車系統，有效縮短剎車距離39%，讓剎停更快、更穩、更安全。
三、「好省油」一級油耗：經由團隊不斷調教優化，創下能源效率59.7km/L，締造一級油耗的佳績，省去通勤時頻繁加油的麻煩，更能環保省油錢！
不僅如此，迪爵125大車廂更是能容納一頂3/4安全帽外加一頂1/2安全帽，輕鬆塞入生活大小物品；同時配備了零後仰懸吊系統A.L.E.H.，讓起步加速都更加平穩順暢。
迪爵125加值不加價 再享「破天荒業界最高補助23,800元」
迪爵125升級液晶時間顯示功能外，更推出新車色–科技銀，熱銷車色丹寧藍及消光深灰也換上新貼飾質感更UP！戰力升級，加值不加價，現正祭出「破天荒業界最高補助23,800元」，輕鬆入手享受貼心配備，生活更便利，三陽迪爵125讓你騎得超有風！
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◆活動時間：2024/03/01-03/31，上述優惠以官網公告，實際價格依各地區經銷商為準。
◆政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元，以政府公告為準。
◆本活動僅限台灣本島經銷商，本公司因不可抗拒之因素，保有取消或變更活動內容之權利。機關車、特販車、網購及大賣場車不適用。
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