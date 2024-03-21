中市公墓轉型綠美化大獲好評　吸引縣市政府觀摩

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市長盧秀燕表示，公墓變公園是台中市建設較困難一項，不只涉及殯葬計畫，包含遷葬、土地整理等，另還有建置納骨塔部分，目前興建中及完工的約可提供十幾萬個骨灰（骸）櫃位，共花費10幾億元，也期能將台中市殯葬文化進行調整。市府不只把公墓變公園，更將垃圾掩埋場、零星閒置工地變成公園等，建設局美樂地計畫在執行後廣受好評，中央也看見計畫的成功，除了頒獎肯定也邀請台中市府去做經驗分享輔導各縣市政府，也吸引各縣市來台中觀摩，受到各界大力肯定。
市府建設局長陳大田表示，「公墓轉型綠美化、擴增優質休憩空間」，中市公墓現存有163處，已禁葬74處，部分禁葬7處，目前已轉型綠美化19處，面積32.5公頃，相當於3.67座文心森林公園。大眾避而遠之的灰暗空間。透過綠美化手法，縫合城鎮邊界、縫補社區空缺，轉化為舒適的自然開放空間，讓民眾親近土地。
建設局長陳大田指出，這是一個跨機關的合作事項，由民政局評估各處公墓使用需求，逐步退場土葬公墓，推廣火化及環保葬及辦理遷葬程序等，建設局則辦理包含水土保持計畫、用地變更為公園、工程規劃設計、發包及施工等，未來也建設局也將持續與民政局點交其他公墓土地，作為公園綠地使用。
局長陳大田說，台中市公墓蛻變為公園舉例有豐原區社皮美樂地公園、神岡區新興公園、烏日區東園稻田森林公園 、大里區涼傘樹公園、大雅區大楓公園、豐原區翁子公園等地，各公園都具特色及豐富設施，深受當地居民喜愛。另潭子區第3、4公墓正施工中，公園設計環狀步道動線與休憩座椅配置，提供居民悠閒活動空間，也留設中央大片陽光草坪，樹下座椅區可就近休憩，更設置寵物園區，預計今年六月完成，未來將提供更優質的綠美化環境供市民使用。
建設局指出，公墓轉型綠美化公園預期效益包含以低成本經費改造，開源節流；種樹減碳，搭配政策「都市退燒全民植樹行動計畫」降低空污，美化市容，植樹約1,752株 ，每年減碳量約21噸；提升公共設施用地，轉型面積32.5公頃，人均綠地提升至每人9.49m2，為六都第二；活化墓地閒置空間，從「公墓」轉型「公園」活化公墓；加速地方發展，帶動地方經濟發展，讓原本鄰避設施的公墓依循周遭的生活背景，轉型為更宜居的生活環境，縫合社會空間，提升土地利用價值。
「中公墓轉型綠美化-圓滿我們的家園-綠應時應地而生」更榮獲第十一屆台灣景觀大獎環境規劃類獎項，公園綠地環境建設深受國內景觀界肯定。市府將持續強化台中美樂地計畫，落實幸福政策及實踐方案，提供市民綠生活場域，打造更幸福宜居的城市。(台中市政府廣告)