1歲童慘遭保母虐死！剴剴親友發文痛批：兒福聯盟必須負全責
台北市一名年僅1歲半的男嬰剴剴，在等待收養期間由兒福聯盟媒合劉姓保母姐妹照顧，不料卻遭虐待致死，昨（12）日負責訪視的陳姓女社工被依偽造文書、過失致死罪移送偵辦，檢方訊後諭令30萬元交保，對此，剴剴今（13）日發文表示，兒福聯盟應負起全責，另外希望能將害死剴剴的兇手處以極刑。
記者陳苾暐/綜合報導
家屬在臉書PO文指出，針對這次的事件只希望能讓真相大白！並且能好好修改體制，對於各機關單位，他認為並沒有其他的疏失，唯獨兒福聯盟的部分，必須負起全責，畢竟出養程序是由兒福聯盟完成最終任務，簽約保母的作為以及社工的疏失，本就應該由兒福聯盟承擔，「但請不要誤導方向，我並沒有針對職業性指責錯誤，僅限與案件相關之人」，僅希望兒福聯盟可提供最有效的方式協助我們將案件水落石出即可。
家屬接著表示，從頭到尾只圖還給剴剴一個公道！也就是希望能將害死剴剴的兇手通通判處極刑，並非有期徒刑！因為整個案件太過不人道，對手無寸鐵的嬰幼兒如此殘忍，又是長期虐待致死，這已經不是一槍打死的那種瞬間的死法，而是不斷的精神加上身體的折磨，何況就算沒有綑綁的情況下，一歲多的小孩根本就沒有反抗能力，此案的兇手還是以木乃伊式的綁法限制剴剴的反抗能力，就連想哭喊呼救的機會都沒有！試問各位長官、媒體、父母、兄弟姐妹你們是否能真心感受到剴剴的絕望與無助？
另外家屬指出，在招魂儀式當天，發現保母家裡有許多釣竿，以及非常多的雜物及海軍陸戰隊的帽子，回想到看見剴剴被綁的照片，手法太過於專業，真的很難相信是一個幼教老師起身的保母可以辦到的，希望剴剴在天之靈能夠保佑所有支持他的群眾身體健康，並且順利將兇手通通繩之以法。