影／惡保母虐嬰致死！兒福聯盟董座鞠躬道歉：第一時間極度驚嚇

惡保母虐死童！民進黨批北市訪視失靈　蔣萬安：現在不該政治攻防

▲台北市長蔣萬安參訪台北家扶中心-中正服務處後受訪。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.13）
▲台北市長蔣萬安參訪台北家扶中心-中正服務處後受訪。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.13）

記者呂炯昌／台北報導

新北市一名1歲男童遭兒福聯盟轉介的保母虐待致死案件震驚各界，民進黨批北市社工訪視機制失靈。對此，台北市長蔣萬安今日表示，現在不是該政治攻防口水的時候，應該從補強社會安全網機制改進，並強調康橋學校翻車案與虐童案都是市政，他都關心。

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民進黨發言人昨日吳崢表示，保母虐童案悲劇發生令人感到憤怒與痛心，但國民黨今下午舉行記者會批民進黨「失能」、「擺爛」完全是不實指控，此案地方主管機關相關訪視機制明顯失靈，國民黨不思如何檢討改進，反而第一時間只想著幫蔣萬安卸責，這是標準的心中只有政治盤算，毫無兒童權益。

蔣萬安今日上午參訪台北家扶中心-中正服務處，媒體詢問今天上午包括府院黨都有記者會打虐童案，是否覺得民進黨在甩鍋？蔣萬安表示，現在不是政治攻防或口水的時候，而是應該即刻面對整個機制與制度面，好好檢視盡快提出各項方法，地方政府包括昨天社會局提出7項作為，中央與地方需要共同努力的地方，北市府也提出呼籲，這是民眾期待盡快看到來做的事。

媒體詢問有人點名社會局該負責任，蔣萬安表示，現在這時候不是要來政治口水或攻防，最重要是從整個機制面跟整個制度面，從整個社會安全網大家一起來努力，包括從中央幼兒專責醫師制度，地方昨日提出的共同訪視機制，寄養家庭的功能是否發揮都可以來做。

媒體追問有網友質疑康橋學校出車禍，新北市長侯友宜與蔣萬安爭相去探視傷患，虐嬰案雙北卻慢半拍，是否兩邊孩子兩樣情的感覺？蔣萬安表示，這兩件事都是市政，他都關心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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