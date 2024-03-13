惡保母虐死童！民進黨批北市訪視失靈　蔣萬安：現在不該政治攻防

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蔣萬安今日上午參訪台北家扶中心-中正服務處，媒體詢問今天上午包括府院黨都有記者會打虐童案，是否覺得民進黨在甩鍋？蔣萬安表示，現在不是政治攻防或口水的時候，而是應該即刻面對整個機制與制度面，好好檢視盡快提出各項方法，地方政府包括昨天社會局提出7項作為，中央與地方需要共同努力的地方，北市府也提出呼籲，這是民眾期待盡快看到來做的事。
媒體詢問有人點名社會局該負責任，蔣萬安表示，現在這時候不是要來政治口水或攻防，最重要是從整個機制面跟整個制度面，從整個社會安全網大家一起來努力，包括從中央幼兒專責醫師制度，地方昨日提出的共同訪視機制，寄養家庭的功能是否發揮都可以來做。
媒體追問有網友質疑康橋學校出車禍，新北市長侯友宜與蔣萬安爭相去探視傷患，虐嬰案雙北卻慢半拍，是否兩邊孩子兩樣情的感覺？蔣萬安表示，這兩件事都是市政，他都關心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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