債券ETF也很夯！開年來增逾30.5萬受益人 00937B最受寵
債券ETF受益人數持續創高，根據集保所公布的最新ETF受益人數統計數據，截至3月8日止，整體債券ETF（不含槓反型）受益人數突破140萬人，來到1,405,951人，今年來共增加近30.6萬人，以產品類型來看，仍以長天期債券ETF最受投資人關注，而若進一步細究各檔債券ETF受益人數增減狀況，以00937B群益ESG投等債20+人氣最旺，今年來大增近101,808人，整體受益人數來到209,492人，持續坐穩受益人數最多的投等債ETF寶座，而人數增加第二與第三多的則為國泰20年美債與國泰10Y+金融債，今年來分別增加54608人與52849人。
記者許家禎／台北報導
ETF市場火熱，除了台股高息型ETF行情與買氣熱絡外，債券ETF也不讓其專美於前，今年來無論是規模或受益人數也都有顯著增長，可見雖然市場持續調整聯準會降息時間點的預期，但在年內啟動降息可能性高的大前提之下，仍有不少投資人選擇提前以債券ETF卡位後續債市行情。
其中，今年來受益人數增加最多的債券ETF-00937B群益ESG投等債20+，除了具有布局長天期債的優勢外，其配息水準亦相對一般投資級債來的更佳，最近兩月公布之的月配息金額皆為0.084元，年化配息率逾6%，有助協助投資人建構月月穩健現金流，也因此持續吸引市場目光。
群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，美國1月通膨超預期，不過整體仍維持緩降溫趨勢，而聯準會主席鮑威爾在赴國會聽證時表示，若經濟符合預期，今年稍晚會降息，重申貨幣政策轉變的立場，故債市投資價值突顯，當中又以長天期債可望兼享息收與價差最值留意。
其中ESG長天期BBB級公司債ETF更是集穩健收益與潛在資本利得契機優勢於一體，主因BBB級債在投資等級債中收益水準更為突出，而重視ESG的發債企業也可望有更穩健的營運表現，故資產品質無虞，而長天期債在未來利率政策轉折下受惠程度高，投資人不妨善用相關ETF來建立部位、參與行情。
※【NOWnews 今日新聞
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