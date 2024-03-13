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「警上銬社工違反比例原則！」　民進黨團轟：這是作秀、獵巫

▲吳思瑤今表示，社工不是暴力犯罪現行犯，警方卻違反比例原則上銬，這是一種作秀、也是獵物。（圖／民進黨團臉書）
▲吳思瑤今表示，社工不是暴力犯罪現行犯，警方卻違反比例原則上銬，這是一種作秀、也是獵物。（圖／民進黨團臉書）

記者陳佩君／台北報導

一歲男童去年底疑遭保母虐死，針對涉及該案的社工被上銬帶走一事，引起執法過當之疑慮。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（13）日表示，社工不是暴力犯罪現行犯，警方卻違反比例原則上銬，這是一種作秀、也是獵物，呼籲社會停止獵巫、政治停止操作。

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劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1名1歲男童，劉女與胞妹涉嫌凌虐男童致死，引發社會高度關注，外界質疑社工訪視紀錄造假，警方上銬帶回陳姓社工釐清訪查紀錄。

民進黨團上午舉行記者會，吳思瑤表示，在此刻要支持第一線社工人員，關於社工同仁被上銬一事，民進黨團要嚴正說明，社工不是暴力犯罪現行犯，警方卻違反比例原則上銬，且在媒體面前、沒有遮蔽，這對社工的職業專業、尊嚴是很大傷害，「我們於心不忍」。

吳思瑤提到，依據相關法規，警方值勤時明顯違反比例原則，將社工在媒體前上銬，是一種作秀，也是一種獵巫，希望社會停止獵巫、政治停止操作；她說，上銬社工無助釐清案件，反而會讓社會更對立、不解、陷入憤怒情緒中，「我們提出沉重呼籲、檢討」。

吳思瑤指出，另依兒權法，地方政府就是兒少第一線執勤機關，但民進黨不會認為中央沒責任，中央就是依兒權法，有督導、協助地方政府義務，因此在制度不夠完備地方，中央來補強，資源不夠的地方，中央來協助，在執行不夠有落實地方，中央也願意幫地方一把。

吳思瑤表示，該案不能本末倒置，應當承擔第一線的地方政府，台北市長蔣萬安應檢視北市社福機關執行，而號稱人民保母的新北市長侯友宜，「新北從恩恩案，到剴剴案，我們禁不起下個事件發生」，此外，也要呼籲國民黨，不要消費悲劇，不要讓悲劇事件，成為政治攻防藉口、理由，「我們非常傷痛」。

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