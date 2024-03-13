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男嬰虐死案首露面淚崩　王薇君批兒盟甩鍋、雙北市長「別想跑！」

▲男嬰虐死案炎上，兒權會創會理事長王薇君赴政院表達不滿情緒，更怒批兒盟甩鍋，砲轟雙北市長都別想跑。（圖／記者朱永強攝，2024.03.13）
▲男嬰虐死案炎上，兒權會創會理事長王薇君赴政院表達不滿情緒，更怒批兒盟甩鍋，砲轟雙北市長都別想跑。（圖／記者朱永強攝，2024.03.13）

記者陳威叡／台北報導

北市男嬰遭虐死案炎上，兒權會創會理事長王薇君今（13）日赴行政院抗議，而其十多年前曾歷姪子「昊昊」遭虐身亡，對於拔指甲的悲劇重演，對此她致歉坦言起初無法面對此事，但自己必須站出來並拋出3點質疑，首先是跨部會應積極合作而非各自為政，籲中央成立專責辦公室；其次是為何社安網永遠做不好，因為官員只願意與學者開會，應採納實務者意見；最後怒批蔣萬安、侯友宜「都別想跑！」質疑12月事發至今都未向上呈報？另強調兒盟是兒童守護的期待，卻可以甩鍋甩成這樣，轟「怎麼可以甩鍋成這樣！」

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王薇君今日支身前往行政院表達不滿情緒，受訪時首先致歉，坦言無法面對拔指甲的悲劇重演，但自己必須站出來，不希望孩子受害，並提出3點質疑，喊話行政院長陳建仁別提出加強訪視的指令，這對案件沒有任何意義，只是疊床架屋讓社工寫更多的報告，兒虐事件是跨部會，籲中央應成立專責辦公室，藍綠執政至今，眾所皆知少子化是國安問題，孩子一個都不能少，應跨部會積極合作，而不是各自為政。

其次，王薇君直指政委林萬億，其私心希望能夠增加社工，但若沒有把整個體制與架構做全面性的改善，增加再多的社工也是陣亡，沒有成就感只是失望地離開職場，為什麼社安網做不好，因為林萬億只願意找專家看著報告來開會，可不可以聽聽實務者的聲音，能夠納入修法。

三問兒福聯盟與雙北市社會局，王薇君質疑兒盟要社工勇敢出來對，難道高層沒有督導、不用看報告嗎？要社工勇於面對，高層卻像孬種躲起來嗎？切割的很乾淨，國民黨立委王育敏是董事難道也不知情？更不滿執行長白麗芳稱「不可能叫孩子脫光」，關在象牙塔裡。

王薇君表示，自己與兒盟保有非常好的共同倡議關係，但是今天是非對錯，知道兒福聯盟對社會而言，是守護兒童的期待，怎麼可以甩鍋成這樣？此外雙北市長侯友宜、蔣萬安，出來積極處理了嗎？衛福部請她幫忙多年，重大兒虐死亡案家屬服務體系，請問發生事情後台北市社會局完全沒有人跟她聯絡，難怪有人在販毒，「搞什麼東西！」

王薇君說，自己忍無可忍，此次全民怒吼聽見了嗎？社工疲於奔命，蜻蜓點水也跑不完的案件，寫不完的報告，業務量少一點嗎？政府說孩子一個都不能少，卻是一個個的死亡，要改變這個體系現在是最好的時間，建構孩子平安長大的環境，不要再踢皮球了。最後淚崩向陳建仁喊話，期盼一個愛孩子的院長來主導這些事情，「求求你，不要讓我們再看到這麼慘的遺體了！」

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