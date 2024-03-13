男嬰虐死案首露面淚崩　王薇君批兒盟甩鍋、雙北市長「別想跑！」

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其次，王薇君直指政委林萬億，其私心希望能夠增加社工，但若沒有把整個體制與架構做全面性的改善，增加再多的社工也是陣亡，沒有成就感只是失望地離開職場，為什麼社安網做不好，因為林萬億只願意找專家看著報告來開會，可不可以聽聽實務者的聲音，能夠納入修法。
三問兒福聯盟與雙北市社會局，王薇君質疑兒盟要社工勇敢出來對，難道高層沒有督導、不用看報告嗎？要社工勇於面對，高層卻像孬種躲起來嗎？切割的很乾淨，國民黨立委王育敏是董事難道也不知情？更不滿執行長白麗芳稱「不可能叫孩子脫光」，關在象牙塔裡。
王薇君表示，自己與兒盟保有非常好的共同倡議關係，但是今天是非對錯，知道兒福聯盟對社會而言，是守護兒童的期待，怎麼可以甩鍋成這樣？此外雙北市長侯友宜、蔣萬安，出來積極處理了嗎？衛福部請她幫忙多年，重大兒虐死亡案家屬服務體系，請問發生事情後台北市社會局完全沒有人跟她聯絡，難怪有人在販毒，「搞什麼東西！」
王薇君說，自己忍無可忍，此次全民怒吼聽見了嗎？社工疲於奔命，蜻蜓點水也跑不完的案件，寫不完的報告，業務量少一點嗎？政府說孩子一個都不能少，卻是一個個的死亡，要改變這個體系現在是最好的時間，建構孩子平安長大的環境，不要再踢皮球了。最後淚崩向陳建仁喊話，期盼一個愛孩子的院長來主導這些事情，「求求你，不要讓我們再看到這麼慘的遺體了！」