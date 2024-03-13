中職／大巨蛋熱身賽16日開打！兄弟、味全戰預估湧1.8萬人寫紀錄
中華職棒（CPBL）官辦熱身賽將在今（13）日開打，將由統一7-ELEVEn獅在台南主場交手衛冕軍味全龍，但今年熱身賽焦點將聚焦在2場台北大巨蛋賽事，其中根據聯盟估算，在16日與17日在大巨蛋的比賽中，預計分別將有18000人入場與14000人入場，將打破中華職棒熱身賽單場進場人數紀錄。
記者張志宇／綜合報導
在大巨蛋進行的熱身賽，16日首場比賽將由人氣球隊中信兄弟交手衛冕軍味全龍，首波預售票13000張已全數賣完，現場售票將加開內野上層席次，推估單場將開放2萬人入場觀賽，17日大巨蛋熱身賽，同樣將由人氣球隊中信兄弟交手富邦悍將，預估將有14000人入場。
此前中華職棒官辦熱身賽紀錄為7068人，大巨蛋若湧入萬人觀賽，都將是中華職棒歷史紀錄，首度在熱身賽破萬人觀看，且更有望一舉達成2萬人入場觀看的里程碑。
官辦熱身賽在大巨蛋賽事僅2場，票價為新台幣500元、預售票為425元，進場人數上限則為2萬人，若該場門票預售未賣完，現場開放發售；其餘球場熱身賽假日全票為300元、預售票255元，平日全票250元、預售票210元。
值得一提，以往官辦熱身賽多在南部進行，但今年有安排北部賽程，除台北大巨蛋，23日起到27日賽事，賽事幾乎都集中在新莊與天母球場比賽，熱身賽門票已於4日開放預購。
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