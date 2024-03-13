剴剴案引眾怒！社工遭全民「獵巫」　衛福部喊「不願意苛責個人」

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，事件爆出後，外界質疑剴剴在2023年9月被托育後，兒福聯盟稱社工定期訪視、留存紀錄，且9、10、11月都有社工當面訪視，卻聽信保母一面之辭、延遲訪問，可能因此間接導致悲劇，後更爆出該位社工疑似有造假訪視紀錄情勢，該位社工經北檢檢察官偵訊後，以新台幣30萬元交保。
對於該位社工遭警方帶回並上銬、遭大眾公審一事，臺北市社會工作人員職業工會怒批，這起事件難道是社工一個人的責任嗎？衛福部、臺北市政府社會局、新北市政府社會局在過程中都未維護社工權益，躲在本案社工後面，讓本案社工面對輿論壓力，如今已對案內社工造成不可抹滅之創傷，甚至可能引發社工出走潮，成為社工的集體創傷，主管機關應正視相關問題並予以回應。
李麗芬今日出席臨時記者會時表示，相關報導出來後，社工伙伴的心情都感到有些衝擊，覺得低落、憤怒，因為這起事件，衛福部真的不願意因為事件發生、苛責單一社工，或由單一社工負起所有責任，對於這樣的不幸事件，衛福部與地方政府應該就制度面與服務系統檢討社工服務條件。
此外，李麗芬強調，社工伙伴處理協助個案、家庭、社會議題，都是非常多元、複雜的，公部門與私部門都一併檢討社工服務所需訓練、督導、支持是否足夠，到位，社工涉及法律訴訟，除了配合司法調查與程序，希望所屬機關依照《社會工作師法》第20條提供法律協助與支持。
李麗芬也指出，目前全國有2萬名社工伙伴，希望能堅守專業、服務熱誠，把服務提供給個人與家庭，用生命影響生命，改善家庭、改善社會，專業熱誠的社工伙伴也需要各界支持肯定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。